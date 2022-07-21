حلى كريم كراميل بالبسكوت بأسهل وأسرع طريقة فاخر وبمذاق لذيذ وروعة

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عمر شويل - جدة حلى كريم كراميل بالبسكوت ، من أنواع الحلى اللذيذ والفاخر والشهي، والغني بالقيمة الغذائية، كما أنه من الحلويات التي تعد في فصل الصيف حيث يشعر بالانتعاش، وهو نال على إعجاب الجميع الصغار والكبار، كما يمكن تقديمه للضيوف بدلًا من شراء حلويات جاهزة، وهو سهل التحضير، كما أنه من الحلويات المفضلة والصحية، لأنه غني بالحليب، ويمد الجسم بالطاقة، حيث يمكن لكل ربة منزل تحضيره وتقديمه لأطفالها اللذين لم يفضلوا شرب الحليب، فهو مفيد ومغذي أيضًا، وهو عبارة عن ثلاث طبقات، كما يمكنكم تجربة حلوى السميد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى كريم كراميل بالبسكوت بكل سهولة، وبألذ وأشهى مذاق.
مكونات حلى كريم كراميل بالبسكوت
يتكون حلى كريم كراميل بالبسكوت من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
مكونات الطبقة الأولى
- 200 جم بسكويت سادة مطحون ناعم.
- ⅔ كوب زبدة مذابة.
مقادير الطبقة الثانية
- كوب حليب محلى مكثف.
- ¾ كوب جبن فيلادلفيا.
مقادير الطبقة الثالثة
- كوب وربع حليب سائل.
- باكيت كريم كراميل.
- ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.
للتزيين
- كريم كراميل أو شوكولاتة مذابة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلى كريم كراميل بالبسكوت بطريقة سهلة وشهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:
- نحضر صينية مستطيلة ونضيف إليها البسكويت المطحون والزبدة المذابة، ثم نخلطهم جيدًا، ثم نساوي طبقة البسكويت جيدًا.
- ثم نحضر الخلاط ونضيف إليه الحليب المحلى المكثف والجبنة، ثم نخلطهم جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- ثم نسكب الخليط فوق البسكويت.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلًا.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والكريم كراميل البودرة والقهوة سريعة الذوبان، ثم نقلب جيدًا على البارد حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يستوي الخليط.
- ثم نوزع الخليط فوق الحلى.
- ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة ساعتين لكي يبرد الحلى وتتماسك الطبقات.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة.
- ثم نضع الكريم كراميل في كيس حلواني ونزين به الحلى على شكل خطوط.
- ثم نقطع الحلى مربعات.
- بعد ذلك نقدم حلى كريم كراميل في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا
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