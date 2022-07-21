نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكيز العسل الأسود مكونات بسيطة وخطوات ولا أسهل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم طريقة كوكيز العسل الأسود فالكوكيز بكل أشكالها وأطعمتها المختلفة أصبحت حلوى محببة للجميع سواء عند إعدادها في البيت أو حتى تناولها في الكافيهات والمطاعم التي باتت تتفنن في إضافة نكهات مختلفة لها، وقد قدمنا لكم في السابق مقال عن طريقة تحضير كوكيز الفانيليا وآخر بنكهة الفراولة. فهي من أنواع الحلويات التي تسمح بالتنوع الكبير في إضافة نكهات مختلفة لها دون التأثير على قوامها أو خواصها الأساسية.

مقادير كوكيز العسل الأسود

4 كوب دقيق فاخر.

4 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

كوب ونصف من الزبدة.

نصف كوب من العسل الأسود.

كوب من السكر الأبيض.

كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

رشة من الملح.

طريقة عمل الكوكيز بالعسل الأسود بالخطوات

العسل الأسود غني بالعناصر الغذائية ويعتبر من الأطعمة المفيدة التي ينصح بها بعض الأطباء في بعض حالات فقر الدم. ونظرًا لفوائده العديدة وطعمه الجميل بدأ استخدامه في إعداد وصفات مختلفة مثل كوكيز العسل الأسود.

ولعمل وصفة اليوم نبدأ بخلط مكوناتها الجافة وذلك عن طريق نخل الدقيق ووضعه في طبق عميق مناسب. ثم يضاف إليه بيكربونات الصوديوم والملح بالإضافة إلى القرفة والقرنفل والزنجبيل. وتلقب المكونات جميعها حتى تتجانس بشكل تام.

بعد ذلك وباستخدام المضرب الكهربائي أو مضرب العجان حسب المتوفر يتم خفق الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة مع كل من السكر الأبيض والسكر البني.

ويستمر الخفق حتى يتغير لون الخليط إلى لون فاتح هنا يتم إضافة البيض مع الخفق. وأخيرًا تتم إضافة العسل الأسود ويستمر الخفق حتى تتجانس المكونات ويتم الحصول على القوام المطلوب.

بعد ذلك تأتي خطوة إضافة خليط الدقيق الجاف للخليط السائل بالتدريج مع التقليب بعد كل إضافة. حتى ننتهي من كل الكمية ويصبح لدينا قوام كوكيز مناسب.

يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة أو أي أشكال تفضلوها مثل القلوب والنجوم. وترص على ورقة زبدة موضوعة على صينية للفرن.ثم توضع الصينية في الفرن الساخن حوالي 15 دقيقة مع المتابعة.

فور اكتمال التسوية تخرج صينية كوكيز العسل الأسود من الفرن وتترك لتبرد ثم يتم تقديمها مع المشروب المفضل.