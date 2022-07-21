الكعك التركي بالسمسم بقوام رائع وبمكونات سهلة وبسيطة بمنزلك

الكعك التركي بالسمسم ، من المخبوزات الهشة والطرية يشتهر تقديمه في العديد من البلدان العربية ولكن تختلف كل طريقة عن الأخرى من حيث المكونات والمسميات، يتميز بقوام هش وخفيف من الداخل كما أنه يتمتع بطبقة مقرمش من الخارج لاحتوائه على السمسم المحمص الذي يعطى له رائحة نفاذة وجميلة تملئ جميع أنحاء المنزل عند خبزه، يعد من المخبوزات المناسبة لوجبة الإفطار فهو يتم ميز بقوام هش وخفيف ويعتبر من المخبوزات المغذية والمفيدة فهو يحتوي على الحليب والبيض فهو من أشهى المخبوزات وأروعها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم من خلال خطوات سهلة وبسيطة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل الكعك التركي بالسمسم

يتم تجهيز الكعك من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت.

بيضة.

ملعقة صغيرة خل.

كوب حليب دافئ.

رشة ملح.

كوب ماء دافئ.

لدهن الوجه

بيضة.

رشة فانيليا.

بذور سمسم محمصة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وسريعة حضري الكعك التركي بالسمسم والخطوات هي كما يلي:ـ

أولاً نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الخميرة والسكر وكوب الحليب الدافئ ونخلطهم جيدًا. ثم يغطي الوعاء ويترك جانبًا لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام. نحضر وعاء عميق آخر ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا مع إضافة الملح باستخدام المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف الزيت ونخلط المكونات ثم نضيف البيضة والخل ثم نضيف مزيج الخميرة السابق على خليط الدقيق ونخلط جيدًا حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيًا ونبدأ بلم العجينة باستخدام العجان الكهربائي أو باليد ونعجن جيدًا لمدة 10 دقائق، حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة التشكيل