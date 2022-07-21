نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكعك التركي بالسمسم بقوام رائع وبمكونات سهلة وبسيطة بمنزلك في المقال التالي
الكعك التركي بالسمسم ، من المخبوزات الهشة والطرية يشتهر تقديمه في العديد من البلدان العربية ولكن تختلف كل طريقة عن الأخرى من حيث المكونات والمسميات، يتميز بقوام هش وخفيف من الداخل كما أنه يتمتع بطبقة مقرمش من الخارج لاحتوائه على السمسم المحمص الذي يعطى له رائحة نفاذة وجميلة تملئ جميع أنحاء المنزل عند خبزه، يعد من المخبوزات المناسبة لوجبة الإفطار فهو يتم ميز بقوام هش وخفيف ويعتبر من المخبوزات المغذية والمفيدة فهو يحتوي على الحليب والبيض فهو من أشهى المخبوزات وأروعها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكعك التركي بالسمسم من خلال خطوات سهلة وبسيطة جداً داخل المنزل.
مكونات عمل الكعك التركي بالسمسم
يتم تجهيز الكعك من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- نصف كوب زيت.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة خل.
- كوب حليب دافئ.
- رشة ملح.
- كوب ماء دافئ.
لدهن الوجه
- بيضة.
- رشة فانيليا.
- بذور سمسم محمصة.
طريقة التحضير
بخطوات سهلة وسريعة حضري الكعك التركي بالسمسم والخطوات هي كما يلي:ـ
- أولاً نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الخميرة والسكر وكوب الحليب الدافئ ونخلطهم جيدًا.
- ثم يغطي الوعاء ويترك جانبًا لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة للاستخدام.
- نحضر وعاء عميق آخر ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا مع إضافة الملح باستخدام المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب.
- ثم نضيف الزيت ونخلط المكونات ثم نضيف البيضة والخل ثم نضيف مزيج الخميرة السابق على خليط الدقيق ونخلط جيدًا حتي تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيًا ونبدأ بلم العجينة باستخدام العجان الكهربائي أو باليد ونعجن جيدًا لمدة 10 دقائق، حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة.
- ثم تكور العجينة على هيئة كرة كبيرة ثم توضع في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر وتتضاعف بالحجم.
طريقة التشكيل
- تقطع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ثم نفرد كل كرة من العجين على سطح صلب باستخدام أصابع اليد حتي تصبح على شكل حبل طويل.
- ثم نمسك العجينة من المنتصف ونطويها على نصفين وتلف على نفسها على شكل ضفيرة، ثم نغلق طرفي العجينة ببعضهما على شكل دائرة.
- تكرر نفس الخطوة السابقة مع باقي كمية كرات العجين المتواجدة معنا.
- ثم يوضع الكعك في صواني فرن مدهونة بقليل من الزيت النباتي، ثم تغطي بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى ترتفع وتتضاعف.
- بعد ذلك نحضر طبق صغير ويتم فيه خفق البيضة جيدًا مع الفانيليا بواسطة شوكة الطعام.
- ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تمامًا قبل الخبز.
- ثم يدهن الكعك باستخدام الفرشاة بالبيض المخفوق ثم يرش ببذور السمسم المحمص.
- ثم ندخل صواني الكعك في الفرن المسخن مسبقًا في الرف الشبكي الأوسط ويترك لمدة تتراوح ما بين 20 – 25 دقيقة حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي.
- عند تمام النضج يخرج الكعك التركي بالسمسم من الفرن ويوضع على قطع
- ة قماش نظيفة ثم يغطى بفوطة، ويترك جانبًا حتى يبرد.
- ثم يقدم على وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي الساخن بألف هنا وشفاء.
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