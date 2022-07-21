طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد والقرفة سهل وسريع

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الدحدح الفلسطيني هو واحد من الحلويات الفلسطينية والتي تقدم بشكل كبير فى المناسبات والعزائم، وأيضا فى شهر رمضان والاعياد، ولكن بعد ذلك انتشرت بشكل واسع فى بلاد العرب، كما أن مكوناتها سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها فى أى وقت، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الدحدح الفلسطيني فى المنزل. مكونات الدحدح الفلسطيني: 6 أكواب السميد الخشن.

1 كوب سمنة المذابة.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 كوب دقيق أبيض.

1 كوب لبن زبادي دافئ.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 كوب سكر الأبيض ناعم.

1 ملعقة كبيرة كركم مطحون.

1 كوب زيت نباتي. مكونات الحشو: 2 كوب سميد خشن.

نص كوب زيت نباتي.

نص كوب سميد مذاب.

2 كوب سكر أبيض ناعم.

2 كوب جوز هند.

2 ملعقة قرفة مطحونة بشكل ناعم.

1 كوب ماء دافئ العجين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع ووضع السميد الخشن، والدقيق الأبيض، والخميرة الفورية، والسكر الأبيض، والبيكنج باودر، والكركم، وتقليبهم مع بعضهم باليد. نقوم بإضافة السمن المذاب، والزيت النباتي، وتقليبهم باليد أو في الخلاط الكهربائي، حتي تحصل على عجينة متماسكة نقوم بإضافة اللبن الزبادي إلى الخليط ونستمر في التقليب حتي تصبح متماسكة. نقوم بتقسيم العجينة إلي نصفين وتركها حتي ترتاح، نقوم بتحضير الحشو بإحضار وعاء ووضع السمن، والزيت، ووضع السكر الأبيض، وجوز الهند، والقرفة، وتقليبهم مع بعضهم ونقوم بإضافة الماء حتي تصبح عجينة متماسكة. إحضار صينية دائرية ونقوم بدهنها بالزيت النباتي ونقوم بوضع العجينة النصف الأول نقوم بفردها في الصينية بشكل مستوي ونقوم بوضع الحشو وفردها باليد ونقوم بوضع النصف الثاني فوق الحشو. ونقوم بنقشها بالشوكة حتي تاخذ شكل فوق العجينة وتركها في مكان دافئ لمدة 1 ساعة حتي تخميرها ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تأخذ الون الذهبي وتركها حتي تبرد ونقوم بإحضار أطباق التقديم وتقديمها. مكونات صينية الحلبة: 2 كوب سميد ناعم.

2 كوب دقيق.

3 أرباع كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة حلبة.

قطر جاهز. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونغلي الحلبة في كوب ماء لمدة نصف ساعة حتي تتخلص من رائحتها نقوم بإضافة الخميرة، والسكر ونقوم بوضع الماء الفاتر فوقها وتركها لمدة 15 دقيقة حتي تخميرها. نقوم بإحضار وعاء ووضع السميد، والدقيق، وزيت الزيتون وتقليب المكونات في بعضها وخلطهم جيداً نقوم بإضافة حبوب الحلبة مع قليل من مائها وتقليبها باليد مرة أخرى حتي تصبح عجينة متماسكة وطرية. نقوم بتغطيتها وتركها لمدة 30 دقيقة حتي تخميرها ونقوم بإحضار صينية ودهنها بالطحينة وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق قبل البدء نقوم بفرد العجينة في الصينية ونقطعها حسب الرغبة. نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة حتي تغير لونها للذهبي نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بإحضار أطباق التقديم بوضعها وتوزيع القطر عليها. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدحدح الفلسطيني بالسميد والقرفة سهل وسريع - ثقفني

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