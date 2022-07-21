أولادك بيحبوا البطاطس..تعالى أقولك إزاى تعملي البطاطس المقرمشة كرسبي من برة من غير ما تشرب زيت زي مطعم كنتاكي

البطاطس المقرمشة كرسبي من برة من غير ما تشرب زيت زي مطعم كنتاكي، تعتبر البطاطس من أثر الأكلات المفضلة والمحببة لدي الكبير والصغير كما إنه يمكن تحضير بأكثر من طريقه منها المقلي المحمر والكثير من الوصفات كما أنها تحتوي البطاطس على العديد من العناصر الغذائية وتقوم بمساعدة الجسم للحصول على الطاقة، ويمكننا إعداد البطاطس بعدة طرق مختلفة، ومن أجل ذلك إليك طريقة تجهيز البطاطس المقرمشة في المنزل.

البطاطس المقرمشة كرسبي من برة من غير ما تشرب زيت

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل البطاطس الكرسبي في البيت

طريقة تجهيز أصابع البطاطس المقرمشة باستخدام الخل

تفضل كثير من السيدات استخدام الخل وذلك لفعاليته في التخلص من النشا الموجودة في البطاطس وجعل البطاطس مقرمشة أكثر ويتم ذلك باستخدام المكونات التالية:

مكونات تحضير البطاطس المقرمشة

اربع حبات من البطاطس.

1/4ملعقة صغيرة من الملح.

اربع أكواب صغيرة من خل الطعام لكل 2 كيلو من البطاطس.

رشه من الملح والفلفل الأسود.

زيت ساخن.

إناء.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة

نقوم بغسل البطاطس بطريقة جيدة، ثم نقوم بجعل البطاطس على شكل أصابع كبيرة الحجم نسبيًا.

نقوم بإضافة خل الطعام إلى كوب من الماء الدافئ في إناء، ثم نضع أصابع البطاطس في الإناء لمدة 15دقيقة.

نقوم بوضع أصابع البطاطس في مصفاة لتصفيتها من المياه، ثم نضعها في الزيت الساخن لتحميرها، وعندما يصبح لونها ذهبي نقوم بإزالة أصابع البطاطس من الزيت ونضعها حتى تهدأ قليلًا.

من الزيت ونضعها حتى تهدأ قليلًا. ثم وضع رشه من الملح والفلفل الأسود عليها وبعدها تصبح جاهزة لتناولها.

طريقة تجهيز البطاطس المقرمشة بالبيض

تعد طريقة تحضير البطاطس المقرمشة باستخدام البيض من الطرق الغريبة ولكنها ذات طعم رائع وتحضر كالتالي:

مكونات عمل البطاطس المقرمشة

2حبات من البطاطس.

اربع ملاعق صغار من اللبن.

ثلاث بيضات مخفوقين.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من الخل.

إناء

طريقة الإعداد