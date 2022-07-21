الكل بيحبها طريقة عمل شوكولاته باونتي  في المنزل بأقل التكاليف

تم ظهور شيكولاته باونتي لأول مرة في عام 1951، وكان ذلك في كندا وهي عبارة عن قطع مصنوعة من الشوكولاته تحتوي على جوز الهند بداخلها، وتعددت طرق تحضيرها من بلد إلى الأخرى، وتتميز بالطعم اللذيذ وهي غنية عن التعريف حيث يعشقها الكبار قبل الصغار، منا جعل البحث عنها يرتفع لمعرفة طريقة اعدادها في المنزل دون دفع تكاليف عالية، حيث انتشر عدد كبير من الوصفات الخاصه شيكولاته باونتي على الإنترنت واليوتيوب، كما يطلق عليها البعض شيكولاته جيرسي، وتم إضافة العديد من النكهات مثل جوز الفراولة والأناناس.

مكونات شيكولاته باونتي

خمسة أكواب من جوز الهند الناعم جدا.

علبة من الحليب المحلى المكثف.

ربع كوب من القشدة الطازجة.

كوب من السكر البودرة.

رشه ملح.

كوبان من الشيكولاته الخام.

ربع كوب حليب.

كوب من الكراميل.

طريقة إعداد شيكولاته باونتي

عند إعداد شيكولاته باونتي يجب إخراج كافة المكونات من الثلاجة بفترة كافية، حيث يتم إعداد جميع المكونات والمراحل علي البارد ويجب اتباع الخطوات بالترتيب لنجاح الوصفة: