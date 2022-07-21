نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكل بيحبها طريقة عمل شوكولاته باونتي في المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي
تم ظهور شيكولاته باونتي لأول مرة في عام 1951، وكان ذلك في كندا وهي عبارة عن قطع مصنوعة من الشوكولاته تحتوي على جوز الهند بداخلها، وتعددت طرق تحضيرها من بلد إلى الأخرى، وتتميز بالطعم اللذيذ وهي غنية عن التعريف حيث يعشقها الكبار قبل الصغار، منا جعل البحث عنها يرتفع لمعرفة طريقة اعدادها في المنزل دون دفع تكاليف عالية، حيث انتشر عدد كبير من الوصفات الخاصه شيكولاته باونتي على الإنترنت واليوتيوب، كما يطلق عليها البعض شيكولاته جيرسي، وتم إضافة العديد من النكهات مثل جوز الفراولة والأناناس.
مكونات شيكولاته باونتي
- خمسة أكواب من جوز الهند الناعم جدا.
- علبة من الحليب المحلى المكثف.
- ربع كوب من القشدة الطازجة.
- كوب من السكر البودرة.
- رشه ملح.
- كوبان من الشيكولاته الخام.
- ربع كوب حليب.
- كوب من الكراميل.
طريقة إعداد شيكولاته باونتي
عند إعداد شيكولاته باونتي يجب إخراج كافة المكونات من الثلاجة بفترة كافية، حيث يتم إعداد جميع المكونات والمراحل علي البارد ويجب اتباع الخطوات بالترتيب لنجاح الوصفة:
- نقوم بإحضار جوز الهند الناعم وإذا كان خشن نقوم بطحنه في الكبة ليصل إلى القوام المناسب.
- ثم نضع رشة من الملح على جوز الهند وذلك لإبراز الطعم.
- نضع جوز الهند بولة عميقة ويتم إضافة علبة من الحليب المكثف.
- ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع ربع كوب من القشدة أو الزبدة وذلك لرفع القيمة الغذائية لها
- ونضيف السكر البودرة على المكونات مع الاستمرار في التقليب.
- بعد أن يصل الخليط الى عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.
- نقوم بفرده على النايلون بسمك مناسب.
- نقوم بتقطيعها الى أصابع متساوية ونضعها في الثلاجة إلى أن تتماسك.
- ثم نقوم بوضعها في الكراميل البارد.
- نضعها في الثلاجة مرة أخرى.
- نقوم بعمل حمام مائي الشيكولاتة ونضيف إليها ربع كوب من الحليب ليحد من طعم الشيكولاته الخام.
- نخرج قطع الباونتي من الثلاجة مرة أخرى ونغمسها في الشوكولاتة المذابة.
- نتخلص من الزوائد الموجودة بها ثم نضعها في الثلاجة مرة أخري إلي تتماسك الشيكولاته.
- يتم تقديم قطع شيكولاته باونتي مع المشروبات الساخنة مثل القهوة والنسكافيه.
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