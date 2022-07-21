وصفات طبيعية لتقشير وتنظيف البشرة لبشرة ناعمة كالأطفال

وصفات تقشير البشرة، اهتمام المرأة بجمالها يبدأ بالبشرة والبحث عن المستحضرات المناسبة للبشرة وجمالها والتعرف على الوصفات الطبيعية المفيدة لها وهناك خطوات أساسية وهامة في العناية بالبشرة يجب أن تكون المرأة على دراية تامة بها أولها تقشير البشرة فهي الخطوة الأولى والأهم للحصول على بشرة بدون شوائب أو تجاعيد، والجدير بالذكر أن طرق تقشير البشرة طائلة لا حصر لها ولكن الطريقة المناسبة للبشرة والتي لا تكلفنا الكثير ليست عديدة ولكنها تتركز على أساليب ووصفات معينة باستخدام المكونات الطبيعية فهي تعطينا النتيجة التي نسعى إليها وفي نفس الوقت لا تكلفنا الكثير إليكم أفضل وصفات تقشير البشرة بسرعة.

السكر البني وزيت الزيتون للتقشير

وظيفة التقشير أنه يزيل الجلد الميت ويخلصنا من التصبغات ويعمل على تنظيف مسام الجلد بعمق كبير حتى لا يصاب الوجه بالالتهابات أو التهيج والحبوب، ووصفة السكر البني من الوصفات الناجحة في تقشير البشرة ولكن يفضل أن يكون السكر ناعمًا إذا كانت البشرة حساسة:

نحضر المكونات التالية مع بعضها: ملعقة حجم صغير زيت زيتون مع أخرى حجم كبير سكر بني وملعقة عسل حجم أقل ويفضل إضافة قطرات زيت عطري مناسب للبشرة وخلط كافة هذه المكونات سويًا. بعد أن تتجانس يتم التأكد من تنظيف البشرة لإزالة أي شوائب أو أوساخ ومن ثم يتم فرد المقشر على البشرة النظيفة. نبدأ في الفرك برفق وبالتدريج حتى نشعر بنعومة الجلد وننتظر خمس دقائق ثم يشطف الوجه بغسول مناسب.

الزبادي وعصير الليمون لإزالة الجلد الميت

هناك أيضًا تلك الوصفة الفعالة في التخلص من أي بقايا للجلد الميت بفضل المكونات الطبيعية القوية بها التي تقشر الجلد سريعًا حيث تتكون من:

ملعقتين حجم كبير زبادي.

أقل من نصف كوب دقيق.

ملعقة كركم بودرة.

ملعقتين عصير ليمون بحجم كبير.

ربع كوب فقط حليب سائل.

الطريقة