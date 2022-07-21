نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مضمون نجاحها طريقة عمل كيكة الخلاط بالخطوات البسيطة في المقال التالي
كيكة الخلاط تعتبر من بين أشهر أنواع الحلويات التي من الممكن أن تتذوقها، كما أن الإقبال عليها كبيرة للغاية، هذا بجانب أن محركات البحث من جانب العديد من الأشخاص ترتفع حول البحث عن طريقة تحضير كيكة الخلاط بكل سهولة وبالمكونات البسيطة غير المكلفة، حيث أنه من المعروف عن كيكة الخلاط أن تحضيرها لا يكون بحاجة إلى الكثير من الوقت أو الجهد، كما أنه من الممكن أن يتم تحضيرها في المناسبات وكذلك في أعياد الميلاد، وتقديمها للضيوف وللأبناء، كذلك ينبغي الإشارة إلى أنه لكي يتم الحصول على أفضل كيكة خلاط فلا بد أن تكون كافة المقادير المستخدمة بالوصفة بدرجة حرارة الغرفة.
مكونات عمل كيكة الخلاط
سوف نتعرف عللى المكونات البسيطة لعمل الكيك الذي يحبه الجميع.
- حليب سائل “كوب واحد كبير”.
- ١,٥ كوب من الدقيق الأبيض.
- ٣ حبات من البيض.
- بيكنج بودر “ملعقة كبيرة”.
- ١,٥ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ½ كوب من الزبدة الطرية.
- سكر أبيض “كوب واحد فقط”.
طريقة تحضير كيكة الخلاط
كيكة الخلاط من أبسط أنواع الكيك وأسهلهم، كما أنه يتم تحضيرها بكل سهولة وفي أقل وقت ممكن، حيث أنه إن كان لديك ضيوف أو مناسبة فمن الممكن أن تقومي بتحضيرها بكل سهولة من خلال السير على عدة خطوات كما يلي:
- في البداية قومي بتحضير الخلاط ومن ثم ضعي به الحليب والفانيليا وكذلك كلاً من البيض والسكر والزبدة، وتابعي المزج بشكل جيد إلى أن يتم تجانس المكونات جيداً.
- بعد ذلك قومي بإحضار وعاء عميق ومن ثم ضعي به الدقيق والبيكنج بودر وتابعي المزج.
- بعدها قومي بوضع المزيج السائل على الدقيق وتابعي الخفق بشكل جيد حتى مرور من يقرب من حوالي خمسة دقائق.
- بعد ذلك قومي بإحضار صينية ومن ثم قومي بدهنها بواسطة السمن والقليل من الدقيق لكي لا يتم التصاق الكيكة.
- بعدها قومي بإدخال الصينية الفرن وذلك على درجة حرارة متوسطة، وها لكي يتم نضجها وتحصلين على اللون الذهبي.
- في النهاية اتركيها حتى تهدأ، وبعدها قومي بتقطيعها بطبق التقديم بجانب كوب من الحليب الدافئ.
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