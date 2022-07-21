مضمون نجاحها طريقة عمل كيكة الخلاط بالخطوات البسيطة

كيكة الخلاط تعتبر من بين أشهر أنواع الحلويات التي من الممكن أن تتذوقها، كما أن الإقبال عليها كبيرة للغاية، هذا بجانب أن محركات البحث من جانب العديد من الأشخاص ترتفع حول البحث عن طريقة تحضير كيكة الخلاط بكل سهولة وبالمكونات البسيطة غير المكلفة، حيث أنه من المعروف عن كيكة الخلاط أن تحضيرها لا يكون بحاجة إلى الكثير من الوقت أو الجهد، كما أنه من الممكن أن يتم تحضيرها في المناسبات وكذلك في أعياد الميلاد، وتقديمها للضيوف وللأبناء، كذلك ينبغي الإشارة إلى أنه لكي يتم الحصول على أفضل كيكة خلاط فلا بد أن تكون كافة المقادير المستخدمة بالوصفة بدرجة حرارة الغرفة.

مكونات عمل كيكة الخلاط

سوف نتعرف عللى المكونات البسيطة لعمل الكيك الذي يحبه الجميع.

حليب سائل “كوب واحد كبير”.

١,٥ كوب من الدقيق الأبيض.

٣ حبات من البيض.

بيكنج بودر “ملعقة كبيرة”.

١,٥ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

½ كوب من الزبدة الطرية.

سكر أبيض “كوب واحد فقط”.

طريقة تحضير كيكة الخلاط

كيكة الخلاط من أبسط أنواع الكيك وأسهلهم، كما أنه يتم تحضيرها بكل سهولة وفي أقل وقت ممكن، حيث أنه إن كان لديك ضيوف أو مناسبة فمن الممكن أن تقومي بتحضيرها بكل سهولة من خلال السير على عدة خطوات كما يلي: