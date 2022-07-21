هل هناك فوائد من استخدام أوراق الزيتون؟ والطريقة الصحيحة لاستخدامها

فوائد أوراق الزيتون، فوائد الزيتون معروفة منذ القدم وكذلك زيت الزيتون الصحي الذي ينصح به لاستخدامه بديلًا للزيوت الأخرى المهدرجة والغير صحية وقد لا يعلم البعض منا تلك المعلومة ولكن لأوراق نبة الزيتون كذلك فوائد جمة عرفت على مدى الكثير من الحضارات القديمة وبدء الاستخدام لأوراق الزيتون على مدى أوسع في عام 1880 لعلاج الملاريا ومن ثم في عام 1990 تم عزل مادة هامة من أوراق الزيتون وهي مادة الاوليوروبين وجد أنها قد تكون هي خط الكفاح الأول في أوراق الزيتون أي أنها المسئول عن قدرة أوراق الزيتون على مكافحة العدوى والأمراض المختلفة إليكم أبرز فوائد شاي أوراق الزيتون وطريقة استخدامها للاستفادة منها.

فوائد ورق الزيتون وشاي ورق الزيتون

شجرة الزيتون ذات حجم صغير تتميز بأوراقها الفضية الخضراء مع زهور بيضاء صغيرة كذلك تتواجد بكثرة في منطقة البحر المتوسط وفي أفريقيا وأيضًا في آسيا لهذا تعتبر من أكثر المناطق استهلاكًا لشاي أوراق الزيتون، ووجد أن فوائد ورق شجرة الزيتون عديدة فمنها:

يقلل من كوليسترول الدم الضار المرتفع. ويقلل من ضربات القلب السريعة ويعمل على ضبطها وتنظيمها بفضل قدرته على توسيع الأوردة الناحية فيتحسن بها ضغط الدم. بفضل قدرته على القضاء على المواد السامة والتخلص من تأثيرها فإن شاي أوراق الزيتون يعمل على التخلص من الجذور الحرة التي قد تتسبب في الإصابة بالسرطان بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة به. مثالي لعلاج ضغط الدم المرتفع. يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري خاصةً الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بسبب تقليل نسبة المؤشر الجلايسيمي والدهون الثلاثية.

أضرار شاي أوراق الزيتون

على الرغم من هذه الفوائد إلا أن هناك أضرار قوية يسببها شاي أوراق الزيتون لقدرته على خفض ضغط الدم قد تتسبب في الشعور بالدوخة والإرهاق، وكذلك تقليله لمستوى الجلوكوز في الدم والذي قد يكون خطر كبير للأفراد الذي يعانون من انخفاض مستمر في مستوى السكر في الدم لهذا قبل تناول شاي ورق الزيتون يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة واستشارة الطبيب المختص أولًا.