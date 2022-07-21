بذور المشمش توفر فيتامينات هامة للجسم.. فوائد تناول بذور المشمش وتحذير من كثرة تناولها

فوائد تناول المشمش، تظهر في فصل الصيف العديد من أنواع الفاكهة الخاصة بفصل الصيف فقط مثل فاكهة المشمش اللذيذة تلك الفاكهة الدائرية بعض الشيء ذات اللون الأصفر المميز والتي تمتلك بداخلها لنواة صغيرة يتم التخلص منها بعد تناول ثمرة المشمش من قبل الكثير من الأشخاص، في حين أن هناك فئة أخرى من الأشخاص يقومون بتكسير نواة المشمش من أجل التخلص من الجزء الصلب وتناول ما بداخلها والسبب هو العناصر والفوائد الغذائية التي توفرها نواة المشمش للجسم، نعم فحديثنا اليوم عن فوائد نواة المشمش لنا وكيفية الاستفادة منها والوقاية من أضرارها.

فوائد تناول نواة المشمش

المحتوى الغذائي الكبير والهام لبذور المشمش جعلها مصدر غذائي هام للجسم بفضل فيتامين ب15 وب17 الذي لا يمكن للجسم تصنيعه بل الحصول عليه من مصادر خارجية وكذلك نسبة من الدهون المفيدة ومحتوى كبير من البروتين لهذا يوفر كل تلك الفوائد التالية للجسم:

الحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط الدم خاصة الضغط المنخفض وضغط مرضى السكر بفضل فيتامين ب1 الذي لا يصنع في الجسم وكذلك أوميجا 3 بالإضافة إلى نشاط المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على إصلاح الخلايا التالفة بالجسم. يقلل انتشار المرض بالجسم بفضل خصائصه المناعية. البذور تحتوي على حوالي 5% ألياف وهي ما تسهل هضم الطعام بالجهاز الهضمي وتحسن من عملية الهضم والامتصاص. بفضل عنصر الزنك الموجود في بذور المشمش تقل فرص الإصابة بإعتام عدسة العين وضعف البصر فهو يقوم بنقل فيتامين ألف لشبكية العين بسهولة من أجل تحفيز إنتاج الميلانين.

أضرار تناول نواة المشمش

على الرغم من كافة الفوائد السابقة لبذور المشمش ولكن لا يمكن تجاهل الأضرار القاتلة التي قد تسببها حيث تحتوي بذرة المشمش على كمية كبيرة من مادة السيانيد وهي مادة قاتلة تعمل على موت الخلايا من خلال تقليل وصول الأكسجين إليها خاصةً القلب والمخ نظرًا لحاجتهم المستمرة إلى الأكسجين، لذلك هناك العديد من التحذيرات من هيئة سلامة الأغذية ومركز السيطرة على الأوبئة بشأن تناول بذور المشمش في المعدل الطبيعي لها بحيث لا تزيد عن ست حبات باليوم على الرغم من أن هناك مصادر تفيد بتناول من أربعين حتى ستين حبة ولكن ما هو دون ذلك قد يكون خطر بشكل أو بآخر.