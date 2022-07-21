اختراع مش هيخطر على بالك…أسرع طريقة لتنظيف الممبار في الخلاط وفي 10 دقائق بس نتيجة روعه لازم تجربية بنفسك

أسرع طريقة لتنظيف الممبار في الخلاط وفي 10 دقائق بس، يعتبر الممبار من الأكلات المصرية المشهورة والشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث أنه من الأكلات اللذيذة التي يتم تقديمها في العزائم والمناسبات المختلفة، ولكن الأمر الصعب في الممبار أنه يحتاج إلى وقتٍ كبير حتى يتم تنظيفه وطهيه بالطريقة المعتادة، ومن أجل ذلك سوف نوضح في سطور المقال التالي كيفية تنظيف كمية كبيرة من الممبار في أقصر وقت ممكن.

أسرع طريقة لتنظيف الممبار في الخلاط

يمكن تنظيف الممبار بكميات كبيرة في وقتٍ قصير وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قومي بإحضار الممبار و اكشطي الطبقة الخارجية للممبار باستخدام سكين حاد لتتخلصي من أي بقايا للفضلات حيث أنها السبب الأساسي في رائحة الزفارة.

بعد ذلك اغسلي الممبار تحت الماء الجاري، وعندها ضعي الممبار داخل الخلاط الكهربائي من دون السكين أو باستخدام السكين البلاستيكي.

ضيفي كمية مناسبة من الملح للخَلاط الكهربائي على أول سرعه فيه.

في إناء ضعي كمية مناسبة من الخل والملح وضعي الممبار فيه واتركيه منقوعاً لمدة 30 دقيقة على الأقل.

افركي الممبار مرة أخرى واقلبيه وافركيه من الناحية الأخرى للتخلص من أي بقايا فضلات به.

قومي بشطف الممبار مرة أخرى بالماء الفاتر وضعيه في مصفاة حتى يتم تصفية أي ماء به.

وبهذه الطريقة يكون الممبار جاهز للطهي.

تنظيف الممبار بالخل وبيكربونات الصوديوم