نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتراف تحضير اللازانيا الايطالية بكل سهولة وباسرع وقت ممكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحضير اللازانيا بالدجاج، تعتبر اللازانيا من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وحظيت على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب مذاقها الشهي.

بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة إليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير اللازانيا بالدجاج.

اللازانيا بالدجاج وطريقة تحضيرها في المنزل

طريقة تحضير اللازانيا بالدجاج

يتم تحضير اللازانيا بالدجاج بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية المقادير:

ثلاثة صدور دجاج.

بصلة حجمها كبير.

جزر ويقطع إلى مربعات.

علبة من الفطر.

ثمرة من الفلفل حلو مقطع إلى مربعات

كوب من الموتزاريلا.

ملعقة من عصير الطماطم.

حبة من الطماطم وتقطع إلى مربعات.

خطوات التحضير:

يتم تحضير اللازانيا بالدجاج بخطوات بسيطة وتتبعوا معنا طريقة تحضير اللازانيا بالدجاج خطوة بخطوة:

أولًا يتم الحصول على البصل ثم يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم وضعه في إناء به زيت ثم يتم رفعه على النار.

يتم تركه لحين أن يذبل وبعد ذلك يتم إضافة الدجاج المقطع ثم يتم تقليب البصل مع الدجاج لحين أن يتغير لون الدجاج ثم يتم وضع غطاء على الدجاج وتركه لحين أن ينضج مع الاستمرار في التقليب.

القيام بوضع الفلفل الحلو ثم الجزر والفطر على الدجاج مع الاستمرار في التقليب لحين أن تختلط كافة المكونات.

بعد ذلك يتم إضافة الطماطم المقطعة ثم يتم تغطية الخليط لحين أن تنضج كافة المكونات.

في حين الاقتراب من النضج هنا يتم إضافة التوابل مع البهارات بالإضافة لأوراق الريحان الخضراء إذا كانت متوفرة لديكم.

بعد ذلك يتم تركها على النار الهادئة لحين النضج ثم يتم إضافة خليط الطماطم وتركها لحين أن تبرد في الوقت الذي يتم فيه تحضير باقي المكونات.

طريقة تحضير البشاميل

الخطوة الثانية يتم تحضير فيها البشاميل من خلال احضار كافة المكونات الآتية:

ملعقتان من الدقيق الأبيض. ملعقتان زبدة. ملعقة من الفلفل الأبيض. ملعقة صغيرة من الملح. مكعبان من مرق الدجاج. نصف لتر من الحليب.

خطوات التحضير:

يتم التحضير من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الزبدة مع الاستمرار في التقليب لحين النضج.

وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع التقليب بشكل مستمر لحين أن يتغير اللون ويتحول إلى اللون الذهبي.