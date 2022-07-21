نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر قرمشة بانية المطاعم” من غير بقسماط وبخلطة kfc هتعملي أحلي وألذ بانية مقرمش في المقال التالي

كثير من الاشخاص وخاصة الاطفال يعشقون الفراخ البانية وهو من الاكلات السهل تحضيرها ويمكن تحضيرها مع ارز او مكرونة ويمكن تقديم مقبلات بجانبها مثل سلطة الطحينة او سلطة الزبادي وسيدة المنزل تتحير في كيفية تحضيره وجعله مقرمش مثل المطاعم ولكن بعد هذا المقال ستقومين بإعداد البانية المقرمش على طريقة المطاعم وتبهري ضيوفك بسبب قرمشته اتبع فقط الخطوات التالية: الدقيق لقرمشة البانية: تتبيله البانية: كيلو بانيه. ماء حبة من البصل. حبة واحدة مبشورة من الطماطم. فلفل اسود. ملعقة حليب، وبيضة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملح، نشا، دقيق. نقوم بغسل البانيه جيدا بالماء والملح حتى يصبح نظيفا، ونحضر بولة نضع بها الطماطم المبشورة وماء البصل والفلفل الاسود والبهارات والملح والحليب والبيضة ونقلب هذا الخليط جيدا ثم نضع عليه البانيه ونضعه في الثلاجة الى ان نحضر خليط التغطية.

خليط التغطية: نحضر بوله نضع بها كوبان من الدقيق وملعقة من الكركم وقليل من الفلفل الاسود وملعقة بهارات الفراخ وملعقة من الملح ثم نقوم بوضع بعض من قطرات الماء ونقلب حتى يتحول بعض من الدقيق الى حبيبات.

ونحضر بولة البانيه ثم نضع عليه ملعقة من النشا هذه الملعقة التي تجعل البانية مقرمش ونقلب جيدا حتى تذوب النشا داخل تتبيله البانيه، بعد ذلك نأخذ قطع البانيه ونضعه في خليط الدقيق واحدة تلو الاخرى حتى تخلص كمية البانيه، نحضر طاسة القلي بها زيت ساخن ونضع قطع البانية ثم نبدأ باول قطع البانية التي قمنا بتتبيلها ونقليه على نار متوسطة حتى ينضج قطع البانية ثم نقوم بتعلية النار مره اخرى ليحصل على اللون الذهبي ويصبح مقرمش جدا. نصائح لجعل البانية مقرمش: يجب استخدام زيت غزير لجعل البانية مقرمش وذهبي اللون.

يجب تسخين الزيت اولا وبعد وضع البانية نجعل النار متوسطه حتى ينضج البانيه.

يجب سمك البانية يكون متوسط وليس سميك. المستردة والليمون لعمل البانية: نحضر بولة ونضع بها عصير بصلة وملح وفلفل اسود ومستردة وعصير الليمون ونضع بها الفراخ البانية المغسولة جيدا من قبل ونتركه في التتبيلة لمدة نصف ساعة، نحضر بولة اخرى نضع بها بيضه وقليل من الفلفل الاسود ونخلطهم جيدا بعد ذلك نضع خليط البيض على كمية البانية، نحضر طبق به دقيق مخلوط بالبقسماط المطحون ثم نخرج قطع البانية ونغلفها بخليط الدقيق والبقسماط وننزل بها في طاسة القلي بها زيت مسخن مسبقا ونقلب البانية على الجانبين حتى يصبح اللون ذهبي. عمر شويل - جدة "سر قرمشة بانية المطاعم" من غير بقسماط وبخلطة kfc هتعملي أحلي وألذ بانية مقرمش - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “سر قرمشة بانية المطاعم” من غير بقسماط وبخلطة kfc هتعملي أحلي وألذ بانية مقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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