نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية بكل الأسرار والتكات الشهية في المقال التالي
أصبحت الكثيرات من النساء تبحثن بشكل مستمر عن طريقة عمل الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية، حيث أن الباذنجان المخلل يعد أحد أفضل وألذ المقبلات والمخللات التي دوماً ما يعشق تناولها الكثيرين، كما يتم تناوله مع كافة أنواع الطعام دون استثناء، و عندها سوف يفتح الشهية أكثر إلى تناول المزيد من الطعام، ولهذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل وأفضل طريقة لعمل الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية.
مكونات عمل الباذنجان المخلل
تعد مكونات عن مخلل الباذنجان بالتتبيلة السرية كما يتم إعدادها من قبل أشهر وأفضل الشيفات سهلة جداً ومتوفرة في كل منزل ويمكن لأي امرأة البدء في إعداده، وجاءت أهم تلك المكونات كما يلي:
- حوالي نصف كيلو من الباذنجان الأسود الصغير الناعم، ويفضل أن يكون الباذنجان طازج.
- حوالي نصف كوب من خل الطعام الأبيض.
- عدد ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من الثوم المفروم بشكل ناعم.
- سوف نحتاج أيضاً إلى حوالي نصف كوب من عصير الليمون.
- كذلك عدد 2 ملاعق ذات حجم كبير من ملح الطعام الناعم.
- سوف نقوم بإضافة الفلفل الأخضر أو الفلفل الحار على حسب الرغبة في ذلك.
- كذلك سوف نحتاج إلى ملعقة ذات حجم كبير من الكزبرة الجافة.
- كمية مناسبة من التوابل التي تضاف للمخللات والتي يتم الحصول عليها من العطار.
أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل
- في البداية لابد أن نقوم بغسل الباذنجان بصورة جيدة، وذلك يكون تحت الماء الجاري.
- وبهذا ذلك نقوم بإزالة الجزء ذات اللون الأخضر العلوي من جميع الباذنجان.
- يتم عمل ذلك عمل قطع بشكل طولي في كل من قطع الباذنجان.
- نقوم بإحضار مقلاة ذات حجم مناسب، ثم نقوم بعد ذلك بوضع كمية مناسبة من الزيت داخل تلك المقلاة، ثم يتم وضعها فوق النار على درجة حرارة متوسطة.
- نضع الباذنجان داخل الزيت الساخن، وبعضها يتم تقليبه من جميع الجوانب حتى يصير لون الباذنجان البني من كافة الجوانب.
- بعدها نقوم بإخراج الباذنجان من الزيت مع ضرورة تصفيته بشكل جيد.
- نضع الباذنجان فوق ورق المطبخ، وذلك حتى يبرد ويتم تصفيته من باقي أي زيوت قد وجدت به.
- داخل الكبة، نقوم بوضع الفلفل الأخضر أو الفلفل الحار مع الثوم وكذلك نقوم بإضافة الخل الأبيض والكزبرة والملح، وذلك لطحنها مع بعضهم البعض بشكل جيد.
- سوف يصبح لدينا خليط، وهو يتم استخدامه في حشو الباذنجان.
- وبعد الانتهاء من حشو جميع الباذنجان بشكل كامل نضع باقي الحشوة فوق الباذنجان.
- نضع الباذنجان داخل برطمان أو علبة محكمة الغلق.
- يتم حفظ البرطمان أو علبة الباذنجان داخل الثلاجة، ويتم التقديم منه عند الأكل وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية بكل الأسرار والتكات الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.