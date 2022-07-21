الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية بكل الأسرار والتكات الشهية

أصبحت الكثيرات من النساء تبحثن بشكل مستمر عن طريقة عمل الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية، حيث أن الباذنجان المخلل يعد أحد أفضل وألذ المقبلات والمخللات التي دوماً ما يعشق تناولها الكثيرين، كما يتم تناوله مع كافة أنواع الطعام دون استثناء، و عندها سوف يفتح الشهية أكثر إلى تناول المزيد من الطعام، ولهذا فنحن في السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل وأفضل طريقة لعمل الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

تعد مكونات عن مخلل الباذنجان بالتتبيلة السرية كما يتم إعدادها من قبل أشهر وأفضل الشيفات سهلة جداً ومتوفرة في كل منزل ويمكن لأي امرأة البدء في إعداده، وجاءت أهم تلك المكونات كما يلي:

حوالي نصف كيلو من الباذنجان الأسود الصغير الناعم، ويفضل أن يكون الباذنجان طازج.

حوالي نصف كوب من خل الطعام الأبيض.

عدد ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من الثوم المفروم بشكل ناعم.

سوف نحتاج أيضاً إلى حوالي نصف كوب من عصير الليمون.

كذلك عدد 2 ملاعق ذات حجم كبير من ملح الطعام الناعم.

سوف نقوم بإضافة الفلفل الأخضر أو الفلفل الحار على حسب الرغبة في ذلك.

كذلك سوف نحتاج إلى ملعقة ذات حجم كبير من الكزبرة الجافة.

كمية مناسبة من التوابل التي تضاف للمخللات والتي يتم الحصول عليها من العطار.

أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل