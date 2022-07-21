نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتفاع أسعار ماكدونالدز تعرف على طريقة عمل البيج تيستي في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت أسعار مطعم الوجبات السريعة ماكدونالدز الشهير، وبما أن هناك العديد من الكبار والصغار يعشقون السندوتشات والوجبات السريعة الخاصة به، بالأخص وجبة الأطفال الشهيرة، سنحرص اليوم على إحضار وصفة مثالية لن تحصلي عليها سوى هنا فقط عبر ثقفني وهي طريقة عمل البيج تيستي دجاج، ويمكنك التعرف عليها الآن بشكل مفصل لتحصل على ذات الطعم لكن بشكل وطعم ونظافة أكثر خلال الفقرات التالية.

طريقة عمل البيج تيستي دجاج

بما أن ماكدونالدز من أكثر الأماكن المحبوبة في جميع أنحاء العالم وليس في الوطن العربي فقط، حرصنا اليوم على إحضار المكونات السحرية التي تستطيع من خلالها الحصول على سندوتش نظيف ذو طعم مثالي رائع، وبالتالي ستستطيع بالتأكيد تخطي حاجز السعر الغريب الذي ارتفع بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، لذلك إليك الطريقة عبر هذه الفقرات.

مكونات البيج تيستي دجاج

يجب أن تقوم بتوفير كامل المكونات التي سنحرص الآن على جعلك تتعرف عليها حتى تحصل على ذات الطعم:

نصف كيلو دجاج أوراك أو صدور أو الاثنين معًا مفروم.

ملعقة صغيرة من فلفل الأسود.

نصف ملعقة من (بصل البودر، ثوم بودر، بهارات دجاج).

نصف كوب من البقسماط المطحون الغير منكهه.

نصف بصلة متوسطة الحجم.

بيضة صغيرة الحجم.

ملح حسب الرغبة أو نصف ملعقة كبيرة.

بيض وبقسماط من أجل القلي.

طريقة تحضير البيج تيستي الدجاج

إذا كنت تريد الحصول على سندوتش مميز يجب أن تقوم الآن بالنظر إلى هذه الخطوات والعمل على تنفيذها بحذافيرها، لذلك تابع الخطوات التالية:

قم بإحضار وعاء كبير وأحرص على القيام بوضع كامل المكونات التي سبق وذكرنها، ويجب أن تقوم بخلطها جيدًا حتى تندمج التوابل مع عجينة الدجاج جيدًا.

أحرص الآن على تشكيلها إلى الدوائر الشبيه بسندوتشات ماكدونالدز، وعليك أن تقوم بعد ذلك بتجميدها لمدة ساعة في الفريزر.

يجب أن تقوم على الفور في تحضير الغلاف الخارجي، بيضتان وضع ملح وفلفل أسود لتقليل من الزفرة.

أبدأ في تغميس برجر الدجاج في البيض وبعد ذلك في البقسماط، وأحرص على وضعها في الزيت الغزير، حتى تمام النضج.

يجب الآن أن تقوم بتجميع السندوتش بوضع الجبن والطماطم والخس وصوص البيج تيستي الجاهز، وأعمل على تقديمه مع بطاطس ومشروب غازي واستمتع.

طريقة عمل صوص البيج تيستي

بدل من أن تقوم بشرائه من المطعم نفسه، تعرف الآن على الطريقة المثالية التي تستطيع من خلالها التعرف على مكوناته من خلال هذه النقاط:

ملعقة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

1 ملعقة صغيرة مستردة (اختياري).

ملعقة صغيرة من الببريكا المدخنة أو فلفل أحمر مدخن غير حار.

ملعقة كبيرة من خيار المخلل المقطع إلى قطع صغيرة.

على الرغم من ارتفاع الاسعار الا انك تستطيع ان تقوم بأى اكلة سريعة مشهورة داخل منزلك، بل ويمكنك الحصول عليها بمكونات أفضل وبشكل أنظف مما عليه داخل اى مطعم، مهما كان، لذلك يجب عليك أن تقوم الآن بالنظر إلى مثل هذه الوصفة لتحصل على المذاق الذي ترغب داخل منزلك دون الذهاب إلى اى مكان.