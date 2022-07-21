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تعرفي على كيفية تحضير واستخدام كريم النشا والخل للتفتيح، حيث أن هناك الكثير من الفتيات التي ترغب في الحصول على بشرة بيضاء ناعمة وجسم خالي من أي مناطق داكنة فيه، فكل عروس تحب أن تظهر بدون أي شوائب وبدون أي عيوب ولذلك تبحث عن أفضل الطرق التي تعمل على توحيد لون جسمها وبشرتها وتنعيمها أيضًا، وسنقوم بتقديم أكثر من وصفة طبيعية يمكنك عملها في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة حتى تحصلي على جسم مثالي بدون عيوب. طريقة تحضير كريم النشا والخل للتفتيح الفوري المكونات اللازمة لعمل الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض.

ثمرة بطاطس كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ماء ورد طبيعي. خطوات وطريقة تحضير وصفة الخل والنشا للتفتيح:- أول خطوة قومي بغسل البطاطس جيدًا ثم قومي بتقشيها وبعدها قومي بغسلها مرة أخرى وقومي بتصفيتها من الماء.

قومي بعصر الطماطم وأضيفي إليها الخل ونشا الذرة وباقي المكونات وقلبي الخليط جيدًا حتى يصبح ممتزج تمامًا.

اشطفي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها في جسمك وليكن منطقة البشرة أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها.

اتركي الخليط على المنطقة التي ترغبين في تفتيحها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا بحيث تصبح جافة تمامًا على المنطقة.

ابدئي في شطف المنطقة جيدًا بماء بارد ثم قومي بترطيبها فورًا واحرصي على تكرارها مرتين من كل أسبوع. وصفة العسل لتفتيح الجسم المكونات اللازمة:-

نصف كوب كبير من عسل النحل الأبيض.

كوب صغير من الزنجبيل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من لبن الزبادي. طريقة تحضير وصفة العسل لتفتيح الجسم:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها بحيث تصبح متجانسة تمامًا وعبارة عن خليط واحد ممتزج بشكل كامل.

اغسلي المنطقة التي تريدين إزالة الاسمرار منها وقومي بفرد الخليط عليها ودلكي برفق لعدة دقائق.

بعد ذلك قومي بشطف المنطقة بعد ترك الخليط عليها لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة مهما كان عمرك.. كريم النشا والحليب المبهر هيخليكي عروسه لتبييض وشد البشرة والجسم وازاله البقع والتصبغات نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهما كان عمرك.. كريم النشا والحليب المبهر هيخليكي عروسه لتبييض وشد البشرة والجسم وازاله البقع والتصبغات نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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