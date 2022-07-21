كريم النشا ولبان الذكر: معجزة في التفتيح وكولاجين طبيعي للبشرة وعلاج الحبوب2022

نقدم لكم كريم النشا ولبان الذكر , الحل المعجزة للقضاء علي حبوب الشباب مشكلتها, حيث يعني منها الكثير مننا فهي تعطي الوجه مظهر غير صحي بل ومؤلمه نوعا ما ليس من السهل التخلص منها ولكن مع كريم لبان الذكر وداعا الحبوب والبشرة الغير صافية لأنه له قدرة عجيبة في علاج الحبوب ويعمل أيضا على شد البشرة وتفتيحها بشكل رائع من النها رده وداعا لشراء الكريمات غالية الثمن للحصول علي نتائج مبهرة ولكن أنتئ سوف تحصلي على كريم غني جدا من أيدك في البيت بمكونات سهلة وبسيطة جدا ومتوافرة طريقته سهلة جدا ويساعد البشرة علي التخلص من هوس التجاعيد لبشرة مشدودة ورائعة وبيضاء ممكن أيضا أستعمل هذا الكريم للشباب والبنات في سن المراهقة لانهم يتعرضون للحبوب كثيرا فهذا الكريم أمن جدا عليهم علي بشرتهم فهذا الكريم معجزة ربانية جميلة بإذن الله تعالى ولكم في هذا المقال من موقع ثقفني تفاصيل كل شيء عن طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر هذا الكريم المعجزة في حل مشاكل البشرة وتحدي2022.

مكونات عمل كريم النشا ولبان الذكر الرهيب في القضاء علي جميع مشاكل البشرة

أليكم مكونات الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من كريم نيفيا المرطب.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية وهي كما يلي:-

نحضر كوب من الماء ونضعه فيه ملعقة كبيرة من لبان الذكر ونقلب جيدا ثم نتركه ليلة كاملة منقوع . بعد مرور ليلة كاملة نقوم بتصفية الخليط بواسطه قطعة من الشاش القطن لتخلص من أي شوائب . ثم نضع علي الخليط ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدا حتى يذوب النشا جيدا . بعد ذلك نضع الخليط على النار حتى يغلي ثم تخفف النار حتى يصبح القوام كريمي ناعم. ثم نضع الخليط في طبق يكون ناشف جدا ليس به ماء ثم نضع بداخله الخليط. نترك الخليط يبرد قليلا ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من كريم المرطب ونقلب جيدا ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم. بعد ذلك نضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا ونضع الكريم في علبة زجاجية للاحتفاظ به و الان أصبح الكريم جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالاتي:-