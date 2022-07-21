نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز التبييض للبشرة السمراء والحصول على جمال رباني فوري وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز التبييض للبشرة السمراء، من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 10 درجات فوري، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من، ولذلك ننصح به كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير كنز التبييض للبشرة السمراء لتفتيح 10درجات فوري من اول مرة 2022.

مكونات عمل كنز التبييض للبشرة السمراء

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

20 جرام من كريم البانثينول.

معلقتين من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم النشا والبانثينول لتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

فوائد النشا والبانثينول علي البشرة

نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة النشا والبانثينول علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للكريم للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.

يعمل الكريم علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.

من أفضل كريمات التقشير والتبيض للبشرة.

يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للكريم.

يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة. استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم. العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

نصائح تساعد علي تبييض البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-