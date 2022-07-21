صاروخ الجمال.. عندك سواد السنين في الجسم أقوي خلطة صاروخيه للتبييض الفورى والتخلص من السواد من اول استعمال

إليكم أفضل وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والبشرة، حيث أننا في فصل الصيف في الفترة الحالية وحرارة الشمس القوية تؤثر بشكل سلبي على لون البشرة وتؤدي إلى اسمرارها وتتسبب أيضًا في احمرارها وتهيّجها وقد تتسبب أيضًا لبعض الأشخاص التي بشرتهم حساسة جدًا في التهابها ووجود بقع داكنة عليها، ووصفاتنا اليوم تعمل على التخلص من كل هذا الاسمرار ومعالجة جميع المشاكل التي يعاني منها الجسم والبشرة وتساهم في تفتيح فوري في أيام قليلة.

وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والبشرة

ومن أبرز الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم والبشرة بشكل فوري هي كل مما يلي:

وصفة الدقيق والزبادي للتفتيح

مكونات عمل الوصفة:-

أربع ملاعق صغيرة من لبن الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

عدة قطرات من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الزبادي والدقيق للتفتيح الفوري:-

اخلطي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا بحيث يصبح قوام المكونات متماسك وممتزج تمامًا.

اشطفي بشرتك جيدًا أو المنطقة في جسمك التي تحتاجين إلى تفتيحها والتخلص من اسمرارها.

ابدئي في فرد الكريم على بشرتك أو المنطقة ودلكي لمدة خمس دقائق بحركات دائرية لطيفة.

بعد ذلك قومي بترك الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة تقريبًا.

بعد أن يجف الخليط من على المنطقة قومي بفركه ثم قومي بشطفه بماء بارد حتى تنغلق مسام الجلد.

يجب بعد تنظيف المنطقة من الخليط تجفيفها ومن ثم ترطيبها بأي كريم مرطب حتى لا تصاب بالتهابات.

وصفة الليمون والترمس للتفتيح

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الترمس المطحون.

عصير لافندر عطري.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

طريقة عمل وصفة الليمون والترمس لتفتيح الجسم بالخطوات:-