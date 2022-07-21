نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صينية البسبوسة بطعم الزبادي مرملة ودائبة أحلى من محلات الحلواني في المقال التالي
البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وهى تتميز بطعمها اللذيذ ورائحتها الجميلة التي تجذب الكثير من الناس اليها، وهى من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم في الحفلات والمناسبات، وكثير من الأطفال يرغبون في تناولها، لأنها حلوى رائعة المذاق وتختلف عن الحلويات الأخرى تماماً، وتسقي بالشربات البارد وتزين بالمكسرات، وهى من أفضل الحلويات التي تباع في الخارج وكثير من الناس يحبون تناولها فهي تمتلك طعم مميز ورائع يجعل الأطفال يقبلون على تناولها، وكثير من الشعوب العربية يرغبون في صنعها، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل النمورة في اليمن، وحلوي الشام في بلاد الشام العربية، والهريسة فى سوريا الحبيبة، والبسبوسة في مصر ويمكن حشو بالقشطة أو التمر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية البسبوسة بطعم الزبادي مرملة ودائبة أحلى من محلات الحلواني بكل سهولة بالمنزل.
مكونات عمل صينية البسبوسة بطعم الزبادي
تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلوى سريعة التحضير بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كوب من سميد البسبوسة ناعم.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة.
- ٢ كوب من الشربات البارد ثقيل القوام.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية البسبوسة بطعم الزبادي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر بولة ونضع به خليط السميد ونضيف إليه باقي المكونات ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمنة، ثم نصب الخليط بها ونقوم بتوزيعه بالتساوي.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع الصينية داخلها ونتركها لمدة عشر دقائق.
- ثم نقوم بفتح الفرن بعد مرور الوقت المحدد، نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونسقيها مباشرةً بالشربات البارد ونتركها جانباً حتى تبرد.
- نقوم بإحضار طبق التقديم ثم نقوم برص قطع البسبوسة عليه ونقدمها بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.
نصائح عند عمل البسبوسة بالزبادي
توجد نصائح بسيطة تساعدك سيدتي على عمل بسبوسة لذيذة الطعم سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية.
- كما يفضل وضع كمية صغيرة من البيكنج بودر حتى لا تصبح متشققة.
- مراقبة الصينية جيداً أثناء وضعها بالفرن حتى لا تحترق.
- يفضل استخدام خليط السميد من نوع جيد حتى تصبح مثل الجاهزة.
- كما يفضل أن يكون التقليب باتجاه واحد حتى نحصل على القوام المناسب.
- كما يفضل استخدام الشربات البارد أثناء التسقية.
- عدم وضع الشربات على البسبوسة وهى ساخنة حتى لا تتعجن.
- يفضل دهن الصينية بالسمنة قبل صب الخليط بها.
- كما يفضل ان يكون الشربات ثقيل القوام حتى لا تنفش البسبوسة.
- كما يفضل أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة حتى نحصل على بسبوسة طرية وجميلة.
- عدم وضع سمنة بكمية كبيرة حتى لا تهبط البسبوسة داخل الفرن.
- عند تقليب الخليط يفضل استخدام ملعقة من السيلكون أو ملعقة خشبية حتى نسهل عملية الخلط.
- عدم فتح الفرن قبل مرور الوقت المحدد حتى لا تهبط البسبوسة.
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