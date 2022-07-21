وأخيراً الوصفة الهندية الجبارة…رشه واحدة يومياً من الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقط الشعر وإنبات فراغات الشعر

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الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقط الشعر وإنبات فراغات الشعر، العديد من السيدات يبحثن عن أفضل وصفة هندية لتطويل الشعر بشكل سريع ومثالي لأن طول الشعر وجماله يُعد السبب الأساسي للوصول إلى إطلاله جذابة ،لذا سوف نبين كيفية الوصول إلى شعر طويل وناعم من خلال وصفة هندية مميزة تعمل على منع التساقط وعلاج فراغات الشعر ويعيد إنباته برشة واحدة فقط من الوصفة الهندية ذات المكونات الطبيعية التي تفيد الشعر. الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر سوف نقدم لكم وصفه هندية لتطويل الشعر إنباته مرة أخري مكونات الوصفة الهندية لتطويل الشعر 8 فصوص من الثوم.

5 فصوص قرنفل.

4 من أوراق الغار أو اللوري.

كوب من الماء. طريقة تحضير واستخدام الوصفة الهندية نحضر وعاء مناسب ونضع به فصوص الثوم و فصوص القرنفل.

نضيف كوب الماء إلى الوعاء ونقلب الجميع ثم نقوم بوضعه على النار.

أضيف أوراق الغار ونترك الخليط حتى تمام الغليان.

اغلق النار وتترك المزيج حتى يبرد ثم نبدأ بتصفيته ووضعه داخل بخاخة أو وعاء محكم الغلق.

يترك في الثلاجة لمدة يوم واحد قبل بدء استخدامه.

قبل النوم كل مساء نقوم برش بضع رشات على فروة الرأس مع التدليك برفق باستخدام أصابع اليد .

يتم تكرار هذا الأمر كل مساء لمدة أسبوعين للوصول إلى أفضل نتيجة لتطويل الشعر وزيادة كثافته . خلطة الصبار والثوم لتطويل الشعر وزيادة كثافته يعمل الثوم علي تجديد بصيلات الشعر وملئ الفراغات الناتجة عن سقوط الشعر ويعالج سقوطه وهيشانه كما يساعد الصبار في الحفاظ على بصيلات الشعر من التلف ويغذيها ويعمل على زيادة كثافة الشعر وإطالته بالإضافة إلى ترطيبه وقوته. المكونات ورقة صبار كبيرة.

5فصوص ثوم.

ربع كوب من الماء.

بخاخة بلاستيكية أو زجاجة رذاذ مناسبة. الطريقة والاستخدام يوضع كل من فصوص الثوم بعد هرسها أو تقطيعها مع الماء في وعاء مناسب ويتم وضعهم علي النار حتي الغليان.

بعد أن يهدأ قليلا يتم تصفية الماء ثم كشط جل الصبار من الورقة الخضراء وإضافته إلي الماء والتقليب جيدا.

يسكب الخليط داخل زجاجة الرذاذ ويرش منه على الشعر ثلاث مرات خلال الأسبوع مع الاستمرار على ذلك لمدة شهر للوصول إلى نتيجة مبهرة. عمر شويل - جدة وأخيراً الوصفة الهندية الجبارة...رشه واحدة يومياً من الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقط الشعر وإنبات فراغات الشعر - ثقفني

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