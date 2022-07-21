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عمل بلح الشام المقرمش فى البيت، من أكثر الحلويات الشرقية والمشهورة في بلاد الشام وبالأخص سوريا وكذلك مصر هي بلح الشام ولكن يوجد أسرار خطيرة لنجاح هذه العجينة حتى تحصل على القرمشة والقوام الهش، هذه الطريقة من أسهل الطرق وبمكونات توجد في المنزل، بالإضافة إلى أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية ولا يأخذ وقت طويل في تحضيره. عمل بلح الشام المقرمش فى البيت 1 كوب وربع دقيق.

نصف كوب زيت.

3 بيضة.

فانيليا.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة سكر، رشه ملح. مكونات شربات بلح الشام طريقة تحضير الشربات بلح الشام في إناء على النار يتم وضع 2 كوب من السكر وعليهم 1 كوب من الماء

مع إضافة عصير الليمون حتى يتم تحضير الشربات الثقيل اللازم لتحلية بلح الشام. طريقة تحضير بلح الشام أما لعمل بلح الشام يجب وضع كوب وربع من الماء في إناء على نار متوسطة مع نصف كوب من الزيت يترك على النار حتى الغليان.

بعدها يتم إضافة رشه الملح ونصف ملعقة صغيرة من السكر بعد الغليان يتم إضافة كوب و ربع من الدقيق مع 3 ملاعق من النشا مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة لا تلتصق في الإناء ويتم تسويتها على نار هادئة لمدة دقيقة.

تترك العجينة حتى تبرد تمامًا، وبعد ذلك يتم إضافة البيض مع التقليب المستمر كما يمكن وضعها في جهاز الخفق أو العجان.

بعد إضافة البيض والانتهاء منه يتم إضافة الفانيليا.

توضع العجينة في كيس الحلواني أو القمع لتقطيع بلح الشام.

يتم تجهيز الزيت ولا بد من وضع بلح الشام فى زيت بارد وهو من أهم أسرار نجاح بلح الشام حتى يكون مقرمش ولذيذ.

بعدها يتم تقليب بلح الشام داخل الزيت حتى يحصل على لون ذهبي ثم يوضع في الشربات السابق تحضيره ولا بد من أن يكون باردًا وهو من أهم أسرار نجاح بلح الشام .

يتم تزينه ببعض حبات جوز الهند ويقدم بلح الشام وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة ياجمالوا ياجمالوا...سر عمل بلح الشام المقرمش فى البيت بمكونات سهلة وبسيطة مقرمش من برة ومستوى من جوة طعمة لا يقاوم روعه - ثقفني

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