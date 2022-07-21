دلعى أولادك في حر الصيف…طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط بنكهات مختلفة وفي 10 دقائق بس بمكونات موجودك في بيتك

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طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط، فقد يعد الأيس كريم عبارة عن أحد ألوان الأيس كريم الصيفية الشعبية للكبار والصغار، الذي يتم شراؤه باسمرار من المحلات بكميات كبيرة، لذلك تفضل ستات البيوت باستمرار تجهيزه في البيت لأطفالهن، مما ينتج عن ذلك توفير في المصاريف بجانب هذا أنه أفضل من الموجود في المحالات بالنسبة للصحة، حيث إنهم يقومون بتجهيزه بالفواكه الطبيعية من أجل ضمان حصول أطفالهم على العناصر الغذائية النافعة. طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط سوف نقدم لكم طريقة عمل الأيس كريم بنكهات مختلفة في البيت كيفية صنع آيس كريم الشوكولاتة سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل آيس كريم الشوكولاتة المكونات اثني باكوس من الأيس كريم المعد بنكهة الشوكولاتة.

إحضار كوب واحد من رقائق الشوكولاتة.

اثني كوب لبن مجمد.

كوب واحد من الكاكاو المحلي.

صوص الشوكولاتة من أجل التجميل. التجهيز كما يلي: في إناء كبير ، يوضع اللبن المثلج مع الأيس كريم وكذلك الكاكاو المحلي.

يتم مزج هذه العناصر بشكل جيد باستعمال الخلاط الكهربائي لفترة زمنية تصل إلى عشر دقائق على الأدنى.

عندما يتم الحصول على القوام المرغوب، يضاف رقائق الشوكولاتة إلى الأيس كريم.

يتم تقليب رقائق الشوكولاتة مع الأيس كريم ثم يوضع الخليط في الفريزر لفترة زمنية تصل إلى ألربع ساعات على الأدنى.

يجهز كاسات الأيس كريم.

ثم يتم إخراج الأيس كريم من الفريزر.

يوضع الأيس كريم في أكواب التقديم ويجمل الوجه بواسطة صوص الشوكولاتة.

في أكواب التقديم ويجمل الوجه بواسطة صوص الشوكولاتة. من الممكن إضافة الفواكه المجففة على الوجه على أنها بديل للكاكاو المحلى.

من الممكن استبدال السكر بالعسل من أجل التحلية. طريقة صنع قهوة مثلجة الأيس كريم طريقة عمل الأيس كريم مثلج بالقهوة المكونات: إحضار مثلجات الفانيليا.

إحضار ملعقة طعام نسكافيه.

تجهيز سكر على حسب الرغبة.

إحضار مكعب من الثلج.

كوب لبن مجمد.

ملعقة متوسطة من الكاكاو المحلي.

صوص الشوكولاتة من أجل التجميل. كيفية الإعداد: يوضع اللبن والكاكاو وكذلك النسكافيه والسكر داخل وعاء الخلاط الكهربائي.

يخفق العناصر سويًا حتى الحصول على رغوة للنسكافيه.

يتم وضع مكعبات الثلج في كأس التقديم.

يوضع مشروب النسكافيه المثلج على مكعبات الثلج.

ثم يضاف آيس كريم الفانيليا على الوجه.

الفانيليا على الوجه. ثم يزين الكوب بصوص الشوكولاتة. عمر شويل - جدة دلعى أولادك في حر الصيف...طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط بنكهات مختلفة وفي 10 دقائق بس بمكونات موجودك في بيتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلعى أولادك في حر الصيف…طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط بنكهات مختلفة وفي 10 دقائق بس بمكونات موجودك في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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