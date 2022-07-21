لشعر حرير.. أقوي كيراتين طبيعي هيفرد الشعر المجعد والخشن بمكون طبيعي من اول استعمال لن تصدقي النتيجة

أقوي كيراتين طبيعي للحصول على شعر ناعم وحريري تعرفي على طريقة تحضير أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن، هذه الوصفات مقدمة خصيصًا للعرائس التي تذهب قبل زواجهن لعمل بروتين فرد الشعر أو استخدام مكواه الفرد وغيرها من الطرق التي تعمل على فرد الشعر ولكنها تؤثر تأثير سلبي كبير على صحة الشعر وبعدها يعود الشعر إلى أسوأ مما كان عليه وليس فقط إلى حالته الطبيعية، إنما الوصفات الطبيعية تفرد الشعر وتعمل على ترميمه ومعالجته بأبسط المكونات وأقلها تكلفة.

أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن

من أهم الوصفات التي تم تصنيفها بأنها كيراتين طبيعي لفرد الشعر هي كل مما يلي:-

1. وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض.

كوب صغير من الحليب الطازج.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات وطريقة تحضير وصفة الحليب والعسل للشعر:-

أضيفي كل المكونات الموجودة مع بعضها داخل علبة زجاجية صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوامهم كريمي سائل وناعم.

اغسلي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى قسمين وابدئي في فرد كميات متساوية من الخليط على كل قسم بواسطة فرشاة صبغ الشعر.

ركزي على فروة الرأس جيدًا وانتقلي منها إلى الشعر ثم إلى الأطراف وصففي شعرك وارفعيه ثم قومي بتغطيته بغطاء رأس بلاستيكي.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا ثم قومي بشطف شعرك جيدًا من الخليط ورطبيه فور تجفيفه من الماء واستخدمي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

2. وصفة الأعشاب لفرد الشعر الخشن

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-

خمس ملاعق كبيرة من الريحان.

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء الفاتر.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

زيت لافندر عطري.

خطوات وطريقة عمل وصفة الأعشاب لفرد الشعر:-