حضري كرياتين الغلابة…كرياتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش شعرك هيكون زي الحرير

كرياتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش، ظهر في الفترة الأخيرة أنواع كثيرة ومختلفة من البروتين و الكيراتين المخصص لفرد الشعر وتسارع عليها الكثير من النساء بسبب أنها تعطي الشعر مظهر لامع وصحي، إضافة إلى أن هذه المواد تجعل الشعر مفرود لفترةً طويلة، ولكن يوجد أثر سلبي لاستخدام هذه الأنواع وهو تساقط الشعر بعد فترة قصيرة من استخدام، وقام كثير من أطباء الجلدية من عدم استخدام هذه المواد لأنها تحتوي على مواد ضارة للشعر حيث أنها تحتوي على مادة الفورمالين وهي المادة الأساسية في تركيبة البروتين والكيراتين، ولكن في هذا المقال سوف نوضح طريقة عمل كيراتين طبيعي من بذور الكتان بدلاً من المواد الضارة.

كرياتين بذور الكتان لفرد الشعر الخشن المجعد

سوف نقدم لكم وصفة بذور الكتان لفرد الشعر

المكونات:

4 ملاعق من بذور الكتان.

كوب ماء.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم وضع بذور الكتان والماء وزيت الزيتون في وعاء عميق وعلى نار هادئة تماماً.

نقوم بتحريك المكونات معاً بشكل مستمر حتى يتكون لدينا خليط سميك لزج من بذور الكتان.

نترك المزيج يبرد تماماً ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي ونخلطه جيداً.

نقوم بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء متساوية تماماً حتى نستطيع توزيع الخليط بشكل جيد.

نضع الخليط على كل جزء من الشعر مع تدليك الخليط لمدة دقيقة أو دقيقتين لكل جزء تم وضع الخليط عليه.

نغطى الشعر بغطاء الاستحمام أو أي غطاء من النوع البلاستيكي مخصص لتغطية السعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى نحصل على نتيجة مرضية لكِ.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب التي تستخدميه لنوع شعرك.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً حتى نحصل على شعر مفرود بشكل دائم.

فوائد بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر