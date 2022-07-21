وشك هينور.. كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال 

كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة، هناك بعض أنواع من البشرات صعبة التفتيح، ولا يمكن الإعتماد على كريمات التفتيح للتخلص من الأماكن الداكنة عليها، كما إنها تكون حساسة وتتأثر بالكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، لذلك لابد من علاجها بماسكات طبيعية، ويعرف كريم نيفيا بأنه من الكريمات الممتازة التي تساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من تشققات وجفاف البشرة، كما إنه يناسب جميع أنواع البشرات، والقهوة من المشروبات التي يعتمد الكثير عليها كماسك يومي للتخلص من الأتربة المتراكمة على البشرة، لذلك يمكن استخدام المكونين في تفتيح لون البشرة بسرعة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بكريم نيفيا والقهوة.

كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة

إذا لم يتم الإهتمام بالبشرة وتنظيفها من الأوساخ بشكل دائم، سوف تتراكم الأتربة على البشرة وتزيد من ظهور البقع الداكنة عليها، كما تسبب ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، لذلك يفضل تنظيف البشرة أول بأول من خلال اختيار الماسك المناسب للبشرة، ويعتبر ماسك القهوة وكريم نيفيا من أفضل الماسكات المناسبة لجميع أنواع البشرات ولا يسبب هذا الماسك أي التهابات على البشرة، وتتمثل مكونات الماسك في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من كريم نيفيا.

2 ملعقة من القهوة.

1 ملعقة من عصير الليمون.

ماء الورد ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة

تختلف طرق تفتيح لون البشرة، حيث أن هناك بعض الفتيات الذين بتوجهن إلى الاعتماد على أجهزة الليزر في التفتيح، كما أن هناك البعض يستخدم كريمات التفتيح، ولكن هذه الطرق تسبب ضرر في البشرة وزيادة ظهور التهابات البشرة،، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات ما يلي.