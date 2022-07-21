كريم لتبيض اليدين والرجلين من أول استعمال ستجعل يديك كأيدي الأطفال تبيض فوري لليدين والقدمين في 5 دقائق

كريم لتبيض اليدين والرجلين، تبحث أغلب العرائس عن وصفات تعمل على تبيض يديها ورجليها قبل ليلة الزفاف، وفي أسرع وقت ممكن، نظراً لأن تلك المناطق تعد من أكثر المناطق عرضةً للشمس، خاصةً في فصل الصيف، مما يصيبها بالاسمرار وتكوين البقع الداكنة، وإليك بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبيض مناطق اليدين والرجلين باستخدام مكونات وعناصر طبيعية:

كريم لتبيض اليدين والرجلين

تساهم كل المكونات السابقة وعلى رأسها مطحون خشب الصندل في تفتيح البشرة، وخاصةً المناطق الأكثر عرضة للاسمرار كمناطق الأكواع، والركب، وتحت الإبطين، كما تعمل على توحيد لون البشرة، ومنحها النضارة والحيوية.

المكونات

ملعقتان صغيرتان من عصير الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من خشب الصندل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من عصير الخيار.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء كبير الحجم، مع التقليب المستمر إلى أن يتم الحصول على عجينة متماسكة القوام.

قومي بفرد العجينة على مناطق يديك وقدميك، واتركي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة، أو حتى يجف تماماً على بشرتك.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر أو البارد.

قومي بترطيب تلك الأماكن بنوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

وصفة الزبادي لتفتيح اليدين والرجلين

3 ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بفرد كمية الزبادي على يديك وقدميك جيداً، وانتظري لمدة 10 دقائق.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء الفاتر والصابون.

احرصي على تكرار تلك الوصفة من (2-3 مرات) كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

أمور هامة لحماية يديكي وقدميك من الاسمرار

وإليك بعض النصائح التي تساعدك على حماية يديك وقدميك من الاسمرار: