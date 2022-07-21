بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا في البيت وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية 

صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا، رغبة الفتيات والسيدات بتغيير لون شعرهن أمر طبيعي، حيث يفضل الكثير منهن تغيير الشكل الخارجي لهن كل فترة، كما أن صبغات الشعر تزيد من جمال شكل الشعر، وتجعل شكله مميز وأكثر جاذبية، ولكن الصبغات الجاهزة تكون ضارة لأنها تحتوي على نسبة مواد كيميائية في مكوناتها، وتسبب هذه المواد الكيميائية في تلف الشعر وضعفه وتساقطه، لذلك تفضل الفتيات استخدام صبغات الشعر الطبيعية وليست الضارة، ونجد أن اللون الأشقر الذهبي الأكثر استخداما في ألوان الصبغات، لأنه من الألوان الجذابة والمميزة، ويمكن صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي سواء اللون الفاتح أو الداكن بكل سهولة من خلال إتباع هذا المقال.

مكونات وصفة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا

من خلال استخدام مكونات الصبغات الطبيعية يمكن صبغ شعر الأطفال والكبار من هذه الصبغة دون القلق منها، حيث تساهم هذه الصبغات في تغيير لون الشعر دون أن تسبب أي ضرر له لأنها طبيعية، كما تساهم هذه الصبغات في تغذية الشعر وزيادة كثافته وجماله، وتتمثل مكونات وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في الآتي.

أكياس من شاي البابونج.

عصير ليمون.

زيت جوز الهند.

ماء ساخن.

طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر الذهبي طبيعيا

يمكن صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي من خلال استخدام أكياس شاي البابونج الذي يتميز بلونه الأشقر، فهو شاي طبيعي يساهم في تلوين الشعر، كما يساهم زيت جوز الهند في تغذية الشعر وزيادة كثافته ولمعانه، وعصير الليمون يساعد على سرعة تثبيت لون شاي البابونج في الشعر، حيث أنه تتمثل طريقة تحضير الصبغة واستخدام من خلال إتباع ما يلي.