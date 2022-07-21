نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل عرق بالشبة والفازلين يخلصكم من رائحة العرق ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال في المقال التالي
طريقة عمل مزيل عرق بالشبة والفازلين، خلال فصل الصيف لا يمكن للجميع الإستغناء عن مزيل العرق، فهو المعطر الأساسي للجسم، وخاصة في الصيف نتيجة انتشار البكتيريا تتراكم على البشرة و تسبب انبعاث روائح كريهة من الجسم، لذلك يحرص الجميع على استخدام مزيل العرق قبل الخروج من المنزل حفاظاً على رائحة الجسم العطرية، ونتيجة كثرة استخدامه يتم شرائه بكثرة، ونظراً لارتفاع ثمنه يبحث الجميع عن طريقة عمله في المنزل، كما أن مزيل العرق الصناعي يترك علامات تحت الإبط، ويتسبب في غمقان شديد في البشرة، لذلك يبحث الفتيات عن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي، لذا سوف نوضح لكم الطريقة خلال هذا المقال.
طريقة عمل مزيل عرق بالشبة والفازلين
تختلف طرق عمل مزيل العرق، ولكن المكونات الطبيعية التي يتم تحضيرها لعمل مزيل عرق طبيعي وممتاز هي الأفضل لبشرة الجسم، حيث تساعد على تعطير الجسم والتخلص من روائح العرق، كما تساهم في تفتيح لون بشرة الجسم وعدم ترك علامات على البشرة، ويمكن تحضير مزيل العرق من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- ثلاث ملاعق من الشبه.
- ملعقتين من المسك.
- ملعقة من الفازلين.
- 1 ملعقة من ماء الورد.
- 2 ملعقة من زيت الياسمين.
طريقة عمل مزيل عرق بالشبة والفازلين
يمكنك تحضير مزيل العرق الطبيعي في المنزل، بتلك المكونات التي لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة لشرائها، حيث يتم تحضيره خلال دقائق بسيطة، ويمكن استخدامه بشكل يومي لتعطير الجسم والتخلص من العرق، كما يساعد هذا المزيل في تفتيح لون البشرة تحت الإبط والتخلص من الأماكن الداكنة، فهي طبيعي ولا يسبب التهابات للبشرة مثل مزيل العرق الصناعي، كما أن طريقة تحضيره تتمثل في الآتي.
- الخطوة الأولى يتم فيها عمل حمام مائي للفازلين حتى يذوب.
- بعدها يتم وضع الشبه والمسك وماء الورد والفازلين وزيت الياسمين في وعاء.
- نقلب جميع المكونات حتى يصبح القوام كريمي.
- نحضر وعاء زجاجي نظيف ونضع فيه مزيل العرق.
- نحفظ مزيل العرق في درجة الحرارة العادية ويتم استخدامه قبل الخروج من المنزل أو بعد الاستحمام.
- يساعد على تفتيح لون البشرة وتعطير الجسم بشكل قوي.
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