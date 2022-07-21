نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتكوني ملكة جمال… اقوي خلطات النشا والفازلين لأزاله البثور و تقشير الوجه و أزاله النمش و السوداء بشرة صافية جدا في المقال التالي

النشا والفازلين لأزاله البثور، الوصفات الطبيعية من أولى اهتمام كل فتاة تهتم بجمالها وتسعى دايما نحو بشرة نظيفة ذات جاذبية وحيوية كما تعتبر وصفة النشا والفازلين من أهم الماسكات والمقشرات الطبيعية التي تنظف البشرة وتغذيها و تعالج الجلد من البثور والنمش، حيث يعمل الفازلين على تقشير البشرة والتخفيف من الخطوط و التجاعيد وعلاج حب الشباب و بقع الاسمرار، كما يحتوى النشا علي فيتامين أ ،والعديد من المعادن التي تعمل على تبييض البشرة بجانب البروتين الذي يساعد في إنتاج الكولاجين المغذي للبشرة ويوخر ظهور أي خطوط أو تجاعيد بالوجه. النشا والفازلين لأزاله البثور وصفة الفازلين والنشا للتقشير وتفتيح البشرة ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من نشاء الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. الطريقة استخدام الفازلين والنشا للتقشير وتفتيح البشرة نحضر وعاء صغير نضع به الفازلين ثم يتم وضعه داخل الميكروويف لمدة دقائق حتى يذوب.

يضاف إلى الوعاء النشاء ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط وأخيرا يُضاف ماء الورد.

ونقلب للوصول إلى قوام كريمي يحفظ داخل وعاء محكم الغلق ونتركه داخل الثلاجة.

نأخذ منه على البشرة ونفرده ونتركه 10 دقائق ثم نبدأ بفرك الوجه بالفرشاة الخاصة به بعد ذلك تشطف البشرة بالماء ويكرر مرتين خلال الأسبوع. وصفة النشا والفازلين مع عسل النحل ملعقة ونصف من الفازلين.

وملعقة ونصف من النشاء.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عصير لنموية.

ملعقة ملح.

ملعقة ماء. الطريقة استخدام النشا والفازلين مع عسل النحل نحضر وعاء مناسب ونضع به الفازلين والماء والملح ونقلب الجميع جيدا حتى تمام التجانس.

يضاف الماء وعصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح القوام لين ثم نبدأ بإضافة النشاء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر للوصول إلى قوام كريمي ثقيل.

يتم وضع الخليط على بشرة الوجه والرقبة واليدين وأي مكان به اسمرار أو خطوط وبقع سوداء.

والرقبة واليدين وأي مكان به اسمرار أو خطوط وبقع سوداء. ثم نتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف ثم يشطف الجلد بالماء و نجففه ونضع كريم مرطب لترطيب الجلد.

هكذا نكون قد تعرفنا على أهم الوصفات المكونة من النشا والفازلين وعسل النحل والتي تستخدم في التقشير وترك البشرة ناعمة كالحرير عمر شويل - جدة هتكوني ملكة جمال... اقوي خلطات النشا والفازلين لأزاله البثور و تقشير الوجه و أزاله النمش و السوداء بشرة صافية جدا - ثقفني

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