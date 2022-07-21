الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك يصبح ناعم جدا مثل الحرير

تلجأ نسبة عالية من السيدات والفتيات إلى استخدام منتجات بروتين وكيراتين، إلى جانب أنواع كثيرة من الكريمات لفرد شعرهن المجعد والخشن، مما يتسبب في تقصف الشعر وتساقطه، نظراً لاحتواء الغالبية العظمى من تلك المنتجات التجارية على مواد كيميائية وعلى رأسها مادة الفورمالين التي تتسبب في تدمير الشعر وتلفه بنسبة كبيرة.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

المكونات

3 ملاعق من نشا الذرة.

4 ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بخلط النشا مع الماء البارد أو الفاتر في إناء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً حتى تذوب النشا تماماً.

ثم ضعي الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على عجينة سائلة نسبياً.

أضيفي العسل وزيت جوز الهند إلى خليط النشا، واخلطيهم جيداً، حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.

اتركي الخليط حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتوزيعه على كامل أجزاء شعرك الجاف تماماً، بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة تتراوح من (30-40 دقيقة)، مع تغطية شعرك ببونيه الاستحمام.

ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والقليل من الشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

يفضل أن تكرري هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

يساهم ماسك النشا وزيت الزيتون في التخلص من القشرة، إلى جانب علاج أي التهابات أو فطريات تعاني منها فروة الرأس.

المكونات

3 ملاعق من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

حبتان من الليمون.

طريقة التحضير