نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا كأنه متسشور شعرك يصبح ناعم جدا مثل الحرير في المقال التالي
تلجأ نسبة عالية من السيدات والفتيات إلى استخدام منتجات بروتين وكيراتين، إلى جانب أنواع كثيرة من الكريمات لفرد شعرهن المجعد والخشن، مما يتسبب في تقصف الشعر وتساقطه، نظراً لاحتواء الغالبية العظمى من تلك المنتجات التجارية على مواد كيميائية وعلى رأسها مادة الفورمالين التي تتسبب في تدمير الشعر وتلفه بنسبة كبيرة.
الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا
- المكونات
- 3 ملاعق من نشا الذرة.
- 4 ملاعق من العسل الأبيض.
- ملعقتان من زيت جوز الهند.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
- قومي بخلط النشا مع الماء البارد أو الفاتر في إناء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً حتى تذوب النشا تماماً.
- ثم ضعي الإناء على النار على درجة حرارة متوسطة، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على عجينة سائلة نسبياً.
- أضيفي العسل وزيت جوز الهند إلى خليط النشا، واخلطيهم جيداً، حتى تحصلي على عجينة متجانسة القوام.
- اتركي الخليط حتى يبرد تماماً، ثم قومي بتوزيعه على كامل أجزاء شعرك الجاف تماماً، بدءاً من الجذور حتى الأطراف.
- اتركي الماسك على شعرك لمدة تتراوح من (30-40 دقيقة)، مع تغطية شعرك ببونيه الاستحمام.
- ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والقليل من الشامبو، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.
- يفضل أن تكرري هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن
يساهم ماسك النشا وزيت الزيتون في التخلص من القشرة، إلى جانب علاج أي التهابات أو فطريات تعاني منها فروة الرأس.
المكونات
- 3 ملاعق من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- حبتان من الليمون.
طريقة التحضير
- قومي بخلط النشا مع زيت الزيتون جيداً في وعاء مناسب الحجم، حتى تذوب النشا تماماً.
- قومي بعصر حبتين الليمون، ثم أضيفي عصير الليمون الذي حصلت عليه إلى خليط النشا وزيت الزيتون، وقلبيهم باستمرار حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.
- اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو جيداً، حتى تنظيفه جيداً من كل الدهون المتراكمة في فروة رأسك.
- ضعي الماسك على كامل أجزاء شعرك، ثم غطيه باستخدام قبعة الاستحمام.
- انتظري حتى مرور ساعة كاملة، ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر.
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