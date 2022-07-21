نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناع السحري للتخلص من تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن بوتوكس طبيعي في المقال التالي

وصفة اليوم هي تحضير القناع السحري للتخلص من تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن بوتوكس طبيعي، إليكي سيدتي كيفية إعداد قناع الألوفيرا المقاوم للشيخوخة حيث يعمل على إزالة التجاعيد ويمنع ظهورها من جديد، نحتاج إلى الألوفيرا فهو يشد البشرة ويقضي على علامات الشيخوخة كالتجاعيد والخطوط الدقيقة، نحتاج أيضاً إلى بذور الكتان فهي غنية بمضادات الأكسدة والأوميجا 3 التي تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة. القناع السحري للتخلص من تجاعيد البشرة يتكون القناع من العناصر التالية: قطعة من الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء. علاج علامات تقدم العمر و شد البشرة خذ قطعة الألوفيرا وضعها في وعاء به ماء من الجانب المقطوع لمدة 15 دقيقة لإزالة مادة صفراء يمكن أن تحسس البشرة.

أزل قطعة الألوفيرا من الماء بعد مرور الوقت وقم بإزالة الأشواك منها ثم قطعيها إلى شرائح صغيرة الحجم.

قم بطحن شرائح الألوفيرا في الخلاط الكهربائي ثم قم بتصفية الخليط باستعمال قطعة قماش أو شاش.

اسكب الخليط الناتج في إناء معدني وأضف إليه النشا ثم امزج بشكل جيد حتى يذوب النشا. طريقة تحضير بديل البوتوكس الطبيعي ضع الإناء على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى تحصل على خليط كريمي وبهذا تكون حصلت على كريم الألوفيرا.

أفرغ الخليط الكريمي في وعاء واتركه جانباً حتى يبرد ومن جانب آخر ضع بذور الكتان والماء في إناء معدني.

ارفع الإناء على النار لمدة 10 دقائق حتى تتكون رغوة بيضاء ويصبح الخليط لزج ثم قم بتصفيته بواسطة قطعة قماش.

استخراج هلام بذور الكتان وضعه في وعاء ثم أضف كريم الألوفيرا إلى هلام بذور الكتان. تحضير الوصفة و تطبيقها على البشرة امزج بشكل جيد حتى يتجانس المزيج ثم احتفظ به في جرة زجاجية نظيفة ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.

طبق هذا المزيج على بشرتك على كامل بشرة الوجه والرقبة مع تدليك البشرة برفق ثم اتركه على بشرتك لمدة 30 دقيقة.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد و ستلاحظ على الفور أن بشرتك أصبحت مشدودة وصافية وللحصول على أفضل النتائج طبق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. عمر شويل - جدة القناع السحري للتخلص من تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن بوتوكس طبيعي - ثقفني

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