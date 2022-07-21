نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت بخطوات سهلة وبلون طبيعي وجذاب وبدون تكلفة في المقال التالي
في الغالب تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى الذهاب إلى الكوافير أو أي مستحضر تجميلي آخر يعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به، حيث تتعدد الصبغات المختلفة الذي يعمل على تلوين الشعر ومنها اللون البني واللون الاحمر والأصفر وغيرها من الألوان المتعددة حيث تعتبر تلك الصبغات من أكثر الأشياء التي تسبب العديد من المشكلات المختلفة ومنها مشكلة تقصف الشعر وظهور الشعر باللون الابيض لذلك علينا بتجنب هذه الصبغات التي تسبب تلف للشعر وعلينا باللجوء إلى إستخدام الصبغات الطبيعية التي تعمل على تلوين الشعر وتعتبر وصفة الحناء من اقوى الوصفات فاعلية التي تعمل على تلوين الشعر باللون الاشقر حيث تدخل الحناء مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى.
مكونات عمل وصفة خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأشقر
- خمسة ملاعق كبيرة من الحناء.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأشقر
- عليكي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الحناء مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها.
- بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وعليكي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض حتى تتمكنين من تثبيت اللون الأشقر السحري.
- عليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما ويصبح مخلوط متجانس وكريمي.
- بعد ذلك قومي بتحضير فرشاة وعليكي بغمسها في تلك الوصفة ثم قومي بتمشيط الشعر جيدا ثم قومي بوضع تلك الوصفة على شعرك وفي جميع بصيلات الشعر حتى الأطراف.
- اتركي هذه الخلطة على شعرك لفترة من الوقت بعد تغطية الشعر بكيس بلاستيكي حتى يستفاد الشعر من هذه الوصفة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر حتى يصبح الشعر نظيف وتلاحظين النتيجة بنفسك وسوف تحصلين على شعر أشقر ورائع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت بخطوات سهلة وبلون طبيعي وجذاب وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.