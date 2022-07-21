طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في البيت بخطوات سهلة وبلون طبيعي وجذاب وبدون تكلفة

في الغالب تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى الذهاب إلى الكوافير أو أي مستحضر تجميلي آخر يعمل على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين به، حيث تتعدد الصبغات المختلفة الذي يعمل على تلوين الشعر ومنها اللون البني واللون الاحمر والأصفر وغيرها من الألوان المتعددة حيث تعتبر تلك الصبغات من أكثر الأشياء التي تسبب العديد من المشكلات المختلفة ومنها مشكلة تقصف الشعر وظهور الشعر باللون الابيض لذلك علينا بتجنب هذه الصبغات التي تسبب تلف للشعر وعلينا باللجوء إلى إستخدام الصبغات الطبيعية التي تعمل على تلوين الشعر وتعتبر وصفة الحناء من اقوى الوصفات فاعلية التي تعمل على تلوين الشعر باللون الاشقر حيث تدخل الحناء مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى.

مكونات عمل وصفة خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأشقر

خمسة ملاعق كبيرة من الحناء.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون الأشقر