نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة اليابانية المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع غامقة لبشرة صافية زي اليابانيين في المقال التالي

بشرة الوجه من أكثر الأمور التى تهتم بها الفتيات أو السيدات سواء كان تقشير أو تبييض أو من حيث وضع المكياج مثل الماسكرا أو الكونسيلر أو الروج فكل هذا يحتاج إلى بشرة فاتحة وبيضاء تظهر شكل الوجه جميل وجذاب لذلك سوف نشرح إليكي كيف تصنعين فى المنزل خلطة يابانية رهيبة تتكون من مكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار رخيصة جدا، والتى تتمثل فى دقيق الشوفان والزبادي والموز والحليب والنشا والقهوة فتلك الخلطة تقضى تماما على كل البقع الداكنة والتصبغات الغامقة وتزيل كل الجلد الميت وبالتالى يصبح الوجه أبيض مثل الثلج، والخلطة اليابانية تناسب أى نوع من أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة جافة. مكونات خلطة يابانية لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الموزإ

ثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلاتين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء طريقة عمل خلطة يابانية لتبييض الوجه فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به دقيق الشوفان وعصير الليمون وعصير الموز والماء ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبادي والحليب والنشا والقهوة وزيت اللوز والجلاتين مع الإستمرار فى الخلط حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل مع بعضها البعض، وبعد ذلك يتم تنظيف بشرة الوجه بالماء أو بغسول مناسب للبشرة مع تجفيفه بالمنشفة.

ثم يتم بعد ذلك بتوزيع الخلطة على الوجه جيدا ثم نتركها على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة ويفضل التواجد فى مكان جاف بعيدا عن الحرارة المرتفعة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار الخلطة.

ويكرر وضع الخلطة اليابانية يوم بعد يوم، وسوف نلاحظ الوجه أبيض، وبعد ثلاثة أسابيع سوف يظهر الوجه أكثر بياضا من الأسبوع الأول بإستخدام الخلطة اليابانية السحرية والرهيبة. عمر شويل - جدة الخلطة اليابانية المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع غامقة لبشرة صافية زي اليابانيين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخلطة اليابانية المعجزة لتفتيح وتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع غامقة لبشرة صافية زي اليابانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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