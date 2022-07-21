خلطة القرنفل الصاروخية لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار والروائح الكريهة لأسنان كاللؤلؤ

الأسنان البيضاء هى التى تزيد أى شخص جمالا سواء كان الرجال أو السيدات فكل شخص يريد أن تكون أسنانه بيضاء فبعض من الناس يذهبون إلى عيادات مراكز التجميل لكى يقومون بالتبييض عن طريق الليزر وغيرها الكثير من الطرق التى تكلف الكثير من الأموال، ولكن سرعان ما تعود الأسنان إلى الإصفرار، والبعض يستخدم معجون الأسنان ويمكن أن تسبب هذه الطرق فى نزيف والتهابات فى اللثة، ويمكن أن تسبب فى تآكل طبقة من الأسنان، والبديل لهذه الطرق والحل الوحيد هو خلطة القرنفل التى سوف نقدمها إليكي فى هذا المقال، والتى تتكون من القرنفل والبيكنج صودا والحليب والزبادي وبيكربونات الصوديوم والماء فيمكن أن تصنعى هذه الخلطة فى المنزل بتكلفة بسيطة وبمكونات متوفرة فى كل منزل، وفوائد القرنفل كثيرة جدا فهو يحتوي على مواد طبيعية تساعد على إزالة الطبقة الصفراء والبنية وبالتالى تعمل على تبييض الأسنان وظهورها بشكل جميل، والقرنفل يستخدم أيضا كمسكن لألام الأسنان والضروس، ويعالجها ويحميها من التسوس.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة حبات كبيرة من الفراولة المبشورة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم كمية مناسبة من الماء

فرشاة ذات أسنان واسعة وناعمة

طريقة عمل خلطة القرنفل لتبييض الأسنان