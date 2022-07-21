عايزة تكوني زي ملكات الجمال هاتي كريم جليسوليد وتعالي أقولك هتبيضي بشرتك وجسمك أزاي

تسعى جميع الفتيات عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه والجسم لذلك يقومون بالبحث عن ذلك فقد تتوافر العديد من الخلطات التي تساعد على ذلك، فالخلطة التي تساعدنا في الحصول على النتيجة المطلوبة هي خلطة كريم جليسوليد فهذه الخلطة تتكون من عدة مكونات طبيعية مفيدة بالنسبة للجسم وللبشرة، وعلى الرغم من وجود أنواع متعددة من كريمات التفتيح إلا أن هذه الخلطة يكون لها دور كبير جدا في أن نحصل على النتيجة المرغوب فيها وفي أسرع وقت، وهذا لأن كريمات التفتيح لها تأثير سلبي على الجلد وذلك نظرا للمواد الكيميائية التي تتكون منها هذه الكريمات فعند إستخدامها قد تعمل على تفتيح البشرة والجسم أيضا ولكن بعد مرور فترة من الوقت من إستعمال كريمات التفتيح قد تظهر أضرار جانبية علي الجلد، ومن ضمن هذه الأضرار هي ظهور البقع الحمراء أو الحساسية وتظهر هذه الأشياء بالتحديد في المناطق الحساسة وبسبب هذا تلجأ معظم السيدات عن الخلطات الطبيعية المفيدة والمناسبة والتي تناسب جميع أنواع البشرة.

مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم