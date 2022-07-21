نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايزة تكوني زي ملكات الجمال هاتي كريم جليسوليد وتعالي أقولك هتبيضي بشرتك وجسمك أزاي في المقال التالي
تسعى جميع الفتيات عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه والجسم لذلك يقومون بالبحث عن ذلك فقد تتوافر العديد من الخلطات التي تساعد على ذلك، فالخلطة التي تساعدنا في الحصول على النتيجة المطلوبة هي خلطة كريم جليسوليد فهذه الخلطة تتكون من عدة مكونات طبيعية مفيدة بالنسبة للجسم وللبشرة، وعلى الرغم من وجود أنواع متعددة من كريمات التفتيح إلا أن هذه الخلطة يكون لها دور كبير جدا في أن نحصل على النتيجة المرغوب فيها وفي أسرع وقت، وهذا لأن كريمات التفتيح لها تأثير سلبي على الجلد وذلك نظرا للمواد الكيميائية التي تتكون منها هذه الكريمات فعند إستخدامها قد تعمل على تفتيح البشرة والجسم أيضا ولكن بعد مرور فترة من الوقت من إستعمال كريمات التفتيح قد تظهر أضرار جانبية علي الجلد، ومن ضمن هذه الأضرار هي ظهور البقع الحمراء أو الحساسية وتظهر هذه الأشياء بالتحديد في المناطق الحساسة وبسبب هذا تلجأ معظم السيدات عن الخلطات الطبيعية المفيدة والمناسبة والتي تناسب جميع أنواع البشرة.
مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثم قومي بإضافة نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ونقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها بطريقة جيدة وقومي بوضع هذه الخلطة علي البشرة والجسم.
- ونترك هذه الخلطة لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل الجسم والبشرة بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة تكوني زي ملكات الجمال هاتي كريم جليسوليد وتعالي أقولك هتبيضي بشرتك وجسمك أزاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.