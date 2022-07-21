أسرار تدميس الفول في البيت بالخلطة السحرية هتعملي فول مدمس زي الزبدة وأحلي من الجاهز

الفول المدمس من الأكلات الشعبية والتى لا يخلو أى منزل من وجوده، والفول المدمس يقبل على تناوله جميع الناس سواء الكبار أو الصغار، والفول من البقوليات المفيدة، والتى ينصح دائما خبراء التغذية بتناول الفول الذي يحتوي على البروتينات التى تعطى للجسم الطاقة والحيوية والنشاط، ويعمل على بناء خلايا الجسم، يعمل على تقوية الذاكرة وينشط العقل، ويمكن عمل الفول المدمس فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ مثل البصل والطماطم والثوم والجزر وعصير الليمون والعدس الأصفر لذلك من الأفضل أن تصنع ربة المنزل بنفسها الفول المدمس فى البيت أفضل بكثير من شرائه من الباعة الجائلين لأن الفول يكون غير نظيف، ويقومون بإضافة مواد تعمل على تسويته بسرعة، وهذه المواد ضارة وخطر على صحة الإنسان، وغير هذا يكون طعمه غير جيد وغير مقبول، ولكن الفول الذي يتم عمله فى البيت نضمن نظافة وصلاحية مكوناته.

مكونات عمل الفول المدمس

كيلو واحد من الفول

ثمرة واحدة من البصل المقطع

ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطع

إثنين فص من الثوم المقطع

إثنين ثمرة من الجزر المقطع

إثنين ثمرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

دماسة فول

طريقة عمل الفول المدمس