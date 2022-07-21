نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تدميس الفول في البيت بالخلطة السحرية هتعملي فول مدمس زي الزبدة وأحلي من الجاهز في المقال التالي
الفول المدمس من الأكلات الشعبية والتى لا يخلو أى منزل من وجوده، والفول المدمس يقبل على تناوله جميع الناس سواء الكبار أو الصغار، والفول من البقوليات المفيدة، والتى ينصح دائما خبراء التغذية بتناول الفول الذي يحتوي على البروتينات التى تعطى للجسم الطاقة والحيوية والنشاط، ويعمل على بناء خلايا الجسم، يعمل على تقوية الذاكرة وينشط العقل، ويمكن عمل الفول المدمس فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ مثل البصل والطماطم والثوم والجزر وعصير الليمون والعدس الأصفر لذلك من الأفضل أن تصنع ربة المنزل بنفسها الفول المدمس فى البيت أفضل بكثير من شرائه من الباعة الجائلين لأن الفول يكون غير نظيف، ويقومون بإضافة مواد تعمل على تسويته بسرعة، وهذه المواد ضارة وخطر على صحة الإنسان، وغير هذا يكون طعمه غير جيد وغير مقبول، ولكن الفول الذي يتم عمله فى البيت نضمن نظافة وصلاحية مكوناته.
مكونات عمل الفول المدمس
- كيلو واحد من الفول
- ثمرة واحدة من البصل المقطع
- ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطع
- إثنين فص من الثوم المقطع
- إثنين ثمرة من الجزر المقطع
- إثنين ثمرة من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من العدس الأصفر
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح
- دماسة فول
طريقة عمل الفول المدمس
- فى البداية نقوم بغسل الفول جيدا بالماء ثم يتم تحضير وعاء به كمية مناسبة من الماء ثم نضع به الفول لكى يتم نقعه لمدة أربعة وعشرون ساعة حتى لا تأخذ وقت فى عملية النضج.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدماسة بها كمية من الماء ثم نرفعها على نار عالية حتى يتم الغليان، ثم نقوم بوضع الفول الذى تم نقعه والبصل والطماطم الثوم والجزر والعدس الأصفر وعصير الليمون ثم نقوم بتغطية الدماسة وتهدئة النار، ونتركه لمدة تتراوح مابين خمسة ساعات إلى ستة ساعات.
- وقبل نضج الفول نقوم بوضع ملعقة واحدة من الملح، وبعد تمام النضج نرفع الدماسة من على النار ثم يقدم الفول المدمس بأحلى وأجمل طعم، ويمكن أن يتم تخزين الفول فى أكياس من البلاستيك فى فريزر الثلاجة، وبألف صحة وهنا.
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