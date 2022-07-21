ادهني كيرياتين الخميرة الفورية 30 دقيقة وشعرك الخشن والمموج هيتحول لخيوط حرير

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قد يواجه الشعر عدة مشكلات تنزعج منها معظم الفتيات ومن أهم هذه المشكلات هي مشكلة الشعر المجعد أو الخشن وكذلك مشكلة تقصف أطرافه وهيشانه وأيضا مشكلة تساقط الشعر أو الشعر الخفيف والقصير، وتوجد مشكلة فراغات الشعر أو الصلع وغير ذلك العديد فكل هذه المشاكل مزعجة ومن الصعب أن نتخلص منها فكل مشكلة منهم تجعل المرأة تشعر بالإكتئاب والخجل، لأن من المعروف أن الشعر الناعم الجذاب يجعلها تشعر بالسعادة نظرا لأن الشعر الناعم والطويل مميز ويجعلها ملفتة لأنظار الآخرين ويعد بمثابة زينة بالنسبة لأي فتاة، لذلك عند وجود مشكلة به تنزعج وتريد أن تحصل على حل مناسب وسريع يعالج أي مشكلة توجد به فالمشكلة المزعجة هي الشعر الخشن فكلا منهم يرغبون في الحصول على أفضل الأشياء التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر الخشن، فمن ضمن هذه الأشياء هي إستخدام الوصفات الطبيعية ولكن نجد عدد من الفتيات يلجأون إلى إستعمال السشوار أو مكواة الشعر الكهربائية فهي تعمل على تنعيم الشعر فيكون كالحرير ولكن يكون لها آثار سلبية على الشعر.
مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر الخشن
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.
طريقة عمل وصفة الخميرة لفرد الشعر الخشن
- نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ثم قومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير ويتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نقوم بتمشيط الشعر أولا.
- ويتم وضع هذه الخلطة علي الشعر ونتركها حوالي نصف ساعة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر والبلسم المناسب لنوع الشعر.
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