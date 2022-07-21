نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق تقدري تعملي كمية من بسكويت الكاكاو بمقادير اقتصادية وبطعم دايب ولذيذ في المقال التالي
يميل كل الأطفال إلى شراء وتناول البسكويت من المحلات التجارية أو من المخابز، وهذا قد يسبب ضعف الجهاز المناعى للإنسان لأنه يحتوي على مواد حافظة قد تسبب العديد من الأمراض فلا نضمن جودة مكوناتها، وتباع بتكلفة عالية نظرا لإرتفاع الأسعار لذلك سوف نقدم إلى كل الأمهات مقادير وطريقة عمل بسكويت الكاكاو، وهو عبارة عن مكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار بسيطة جدا وتتمثل فى البيض والكاكاو الخام والدقيق والحليب والسكر والزبدة، ويفضل العديد من الناس تناول بسكويت الكاكاو مع كوب الشاي أو كوب الحليب الساخن على مائدة الإفطار، والعديد من الناس يفضلون تناول البسكويت فى أى وقت من الأوقات، والبعض من السيدات يقومون بعمل البسكويت بإضافة العديد من النكهات.
مكونات عمل بسكويت الكاكاو
- أربعة حبات من البيض
- ربع كوب كبير من الكاكاو الخام
- إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول
- كوب واحد كبير الحجم من الحليب
- نصف كوب كبير الحجم من السكر
- نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير البرتقال
طريقة عمل بسكويت الكاكاو
- أولا نحضر وعاء ثم نضع به البيض والسكر وعصير الليمون وعصير البرتقال والفانيليا ثم نخفق هذا الخليط بالمضرب الكهربائى حتى يصبح له قوام كريمى وهش.
- وبعد ذلك نقوم بوضع الحليب والزبدة البلدي مع الإستمرار فى الخفق حتى تذوب جميع هذه المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا والكاكاو الخام والبيكنج بودر ويتم العجن باليد حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نبدأ بعد ذلك بتشكيل البسكويت على أى شكل أو يمكن تقطيعه بماكينة البسكويت ثم نقوم بوضع أصابع البسكويت فى صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نقوم بوضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة هادئة، ونتركها فى الفرن لمدة خمسة عشر دقائق حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم، وتقدم بأحلى وأجمل طعم وبنكهة لذيذة، وبالهناء والشفاء لكى ولأفراد أسرتك.
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