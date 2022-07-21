ب2 كوب دقيق تقدري تعملي كمية من بسكويت الكاكاو بمقادير اقتصادية وبطعم دايب ولذيذ

يميل كل الأطفال إلى شراء وتناول البسكويت من المحلات التجارية أو من المخابز، وهذا قد يسبب ضعف الجهاز المناعى للإنسان لأنه يحتوي على مواد حافظة قد تسبب العديد من الأمراض فلا نضمن جودة مكوناتها، وتباع بتكلفة عالية نظرا لإرتفاع الأسعار لذلك سوف نقدم إلى كل الأمهات مقادير وطريقة عمل بسكويت الكاكاو، وهو عبارة عن مكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار بسيطة جدا وتتمثل فى البيض والكاكاو الخام والدقيق والحليب والسكر والزبدة، ويفضل العديد من الناس تناول بسكويت الكاكاو مع كوب الشاي أو كوب الحليب الساخن على مائدة الإفطار، والعديد من الناس يفضلون تناول البسكويت فى أى وقت من الأوقات، والبعض من السيدات يقومون بعمل البسكويت بإضافة العديد من النكهات.

مكونات عمل بسكويت الكاكاو

أربعة حبات من البيض

ربع كوب كبير من الكاكاو الخام

إثنين كوب كبير الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من الحليب

نصف كوب كبير الحجم من السكر

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير البرتقال

طريقة عمل بسكويت الكاكاو