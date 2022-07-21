سر خلطة الحلبة المذهلة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود من اول استعمال لمنح بشرتك اشراقة وجمال طبيعي

تعاني بعض الفتيات من مشاكل كثيرة قد تواجه البشرة ومن أهم هذه المشاكل هي مشكلة إسمرار الوجه وأيضا نحافة الوجه ويوجد غير ذلك الكثير من المشكلات ومن ضمنها هي الهالات السوداء، وكذلك مشكلة الرؤوس السوداء والمسام الواسعة وغيرهم فكل مشكلة منهم تجعل الفتاة تشعر بالإحراج وتريد أن تقضي عليها وإزالتها بشكل نهائي، ولكن من المشاكل المزعجة والكبيرة هي مشكلة البشرة السمراء وكذلك مشكلة نحافة الوجه فهم من المشاكل التي تؤثر سلبيا على الشكل العام بالنسبة للوجه، لذلك ترغب كل فتاة أن تتخلص من هذه المشاكل في أسرع وقت ولكن بطريقة طبيعية حتى لا تؤثر على البشرة بتأثير يضرها أو يتلفها، ففي هذه الحالة تلجأ كل السيدات والفتيات إلى البحث بطريقة جيدة لكي يتم الحصول على الإستخدام الذي يساعد على تبييض وتسمين الوجه، حيث توجد كريمات عديدة تعمل على ذلك ولكن هذه الكريمات ضارة جدا علي أي نوع من أنواع البشرة لذلك من الأفضل أن نستعمل الخلطات الطبيعية وهي خلطة الحلبة،فأن الحلبة يكون لها دور كبير جدا في تبييض الوجه بشكل سريع.

خلطة الحلبة لتبييض وتسمين الوجه

مكونات خلطة الحلبة لتبييض وتسمين الوجه:

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من بذور الحلبة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الحلبة لتبييض وتسمين الوجه: