حضري فطائر الطاسة السريعة لوجبة عشاء خفيفة بمكونات سهلة وبسيطة

فطائر الطاسة السريعة، من الوجبات البسيطة التي يتم تحضيرها في وقت قصير وباستخدام مكونات سهلة ومتوفرة داخل كل منزل، تتميز بمذاق رائع وطعم شهي يتم تحضيرها بدون استخدام الفرن فهي يتم تجهيزها من خلال المقلاة بطريقة سهلة وسريعة، يمكن تقديمها في وجبة العشاء أو الغداء حسب الرغبة تقدم مع أنواع مختلفة من الصوص مثل صوص المايونيز أو الكاتشب أو يمكن تقديمها مع البطاطس المحمرة مع أنواع مختلفة من السلطات مثل سلطة الطحينة أو الزبادي حسب الرغبة والذوق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر الطاسة السريعة

تتكون فطائر الطاسة من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

ماء دافئ للعجن.

للحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

حبة فلفل أخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

حبة فلفل أحمر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل الأسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل فطائر الطاسة السريعة في المنزل وهى كما يلى:-

أولا نقوم بإحضار طاسة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب جيدًا حتى يتغير اللون إلى اللون البني. ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر والأحمر ونستمر في التقليب حتى يذبل الخليط. يتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة الجافة، ثم يرفع الخليط عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد. بعد ذلك نقوم بتحضير العجينة نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا باستخدام المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف إليه الملح والبيكنج بودر واللبن البودرة ونخلط جيدًا، حتى تمتزج المكونات الجافة مع بعضها البعض بشكل جيد. نضيف الزيت ونقلب جيد حتى يتشرب الدقيق الزيت تمامًا ثم نضيف الماء الدافئ تدريجيًا ونبدأ بالعجن باليد أو بالعجان حسب المتوفر لدينا. نستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتى تصبح لدينا عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل.

طريقة التشكيل

نقوم بتقسيم العجينة إلى 6 كرات متساوية في الحجم، ثم توضع الكرات في طبق كبير وواسع. ثم تدهن الكرات بالقليل من الزيت ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ويسهل فردها. بعد ذلك نقوم بفرد الكرات على سطح صلب مدهون بالقليل من الزيت ونفرد جيدًا بواسطة النشابة حتى تصبح الفطائر بسمك رقيق وشفاف. نضع كمية من الحشوة على طرف العجينة ثم نقوم بثني الطرف الثاني ونغلق الأطراف جيدًا، وذلك بالضغط عليها بواسطة شوكة الطعام حتى لا يخرج منها الحشو أثناء التسوية. تكرر نفس الخطوة السابقة حتى ننتهي من كمية الفطائر المتواجدة معنا. ثم بعد ذللك نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق ثم تدهن جيدًا بالزيت ثم توضع على نار متوسطة حتى تسخن تمامًا. وعندما تسخن الطاسة نقوم بوضع الفطائر ونتركها على نار هادئة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي. ثم نقوم بقلب الفطائر على الجانب الآخر ونتركها حتى تنضج وتتحمر من الطرفين. وعند تمام النضج ترفع الفطائر من الطاسة وتترك جانبًا حتى تبرد قليلاً، ثم توضع في أطباق التقديم وتقدم دافئة بجانب الكاتشب والمايونيز بألف هنا وشفاء.

طريقة عمل سلطة الزبادي

في طبق كبير نضيف أربع ملاعق كبيرة من الزبادي، ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود. ثم نضيف فص من الثوم المهروس وملعقة من عصير الليمون ورشة من النعناع المجفف وملعقة صغيرة من البقدونس المفروم. نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم تسكب في طبق التقديم وتزين برشة من زيت الزيتون وبعض من أوراق النعناع.

خطوات هامة لنجاح عمل فطائر الطاسة السريعة بالمنزل