بكوب لبن احصلي على طريقة عمل الدونات المقلية

طريقة عمل الدونات المقلية أحد أنواع الحلويات الغربية المميزة والتي ظهرت مؤخرًا وانتشرت في محيط الوطن العربي، ويمكن عملها بسهولة في المنزل مثل عمل حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت المعروفة وتتميز الدونات الهشة بأنها خفيفة على المعدة وهي من أنواع الحلوى المفضلة لدى الأطفال بشكل كبير ويمكن استخدام مقادير الدونات الهشة أو دونات مقلية هشه في العزائم مثل ام علي بالبف باستري.

طريقة عمل الدونات المقلية

طريقة عمل الدونات الأصلية من أشهى أنواع الحلويات كما أنها من أرخصها فمعظم المكونات متاحة في المنزل، فأما عن أولى مراحل طريقة عمل الدونات المقلية فهي تبدأ بتجهيز المقادير التالية:

نحضر كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من السكر وخمسين جرام فقط من الزبدة.

نحضر أيضًا ملعقة من الخميرة وأخرى من البيكينج بودر وملعقة من الفانيليا.

نحضر كوب من اللبن الدافئ.

نحضر بيضة واحدة وملعقة من الملح.

زيت من أجل استخدامه في مرحلة القلي.

طريقة تحضير دونات مقلية هشة

بعد استخدام طريقة البسبوسة العادية بالقشطة لعمل حلى مميزة يمكن استخدام طريقة عمل الدونات الأصلية لأطفالك وتُحضر من خلال الخطوات التالية:

نضع السكر مع كمية الزبدة التي قمنا بتحضيرها ونضع معهم اللبن ونقوم بخفقهم جيدًا حتى نتأكد من تمام التجانس.

بعد ذلك نحرص على إضافة كمية الدقيق والخميرة وباقي المكونات الجافة والبيض أيضًا ونستمر في التقليب جيدًا ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق بحد أدنى وبعد الحصول على العجينة اللينة المناسبة للاستخدام نتركها لمدة ساعة بحد أدنى.

بعد التأكد من أنها صالحة للاستخدام يتم فردها على مكان مسطح بعد أن نضع عليها الدقيق ونقطع العجين إلى قطع صغيرة ونقوم بعمل دوائر مختلفة الأشكال ونضعها في مقلاة بها كمية الزيت الغزير وحينما يتحول لونها إلى الذهبي نقوم بوضعها في الأطباق.

يمكن تزيينها بأكثر من طريقة ولكن من أخف أنواع التزيين أن نضع على وجهها السكر البودرة، كما يمكن وضع النوتيلا أو الشوكولاتة معها وتقديمها ساخنة أو باردة، ونستطيع أيضًا وضع القشطة بعد الانتهاء من مرحلة التحمير السابقة.