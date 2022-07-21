جهزي بنفسك أحلى ام علي بالبف باستري

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عمر شويل - جدة طريقة عمل ام علي بالبف باستري في المنزل تحتاج إلى توفير المكونات الرئيسية لها، ويمكن تحضيرها في وقت بسيط إذا أنها لا تستغرق سوى فقط ساعة واحدة، فقد زاد البحث خلال الفترة الأخيرة عن حلى البف باستري بالنستله أو طريقة ام علي بالبف باستري أفنان الجوهر بالإضافة إلى طريقة البسبوسة العادية بالقشطة وجميع هذه الحلى يمكن تقديمها في المناسبات مع حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت.

طريقة ام علي بالبف باستري

أطباق أم علي من أشهى أنواع الحلويات في الوطن العربي ويمكن عمل ام علي بالبف باستري بعد تجهيز المكونات التالية:

نحضر كوب ونصف من السكر وسبع أكواب من الحليب البقري.

نصف كوب من الزبدة مع كوب واحد فقط من القشدة.

ربع كوب من كريمة الطهي، وكوب من المكسرات فيمكن أن نستخدم الفستق والزبيب والبندق وأيضًا جوز الهند.

نحضر عجين البف باستيري من السوبر ماركت.

طريقة حلى البف باستري بالنستله

علينا قبل أن نبدأ في عمل الحلى أو حينما نبدأ في طريقة عمل الدونات المقلية أن نقوم بتسخين الفرن على أعلى درجة حرارة ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها كمية الزبدة ثم نبدأ في تحميص القطع التي أحضرناها بها، وبمجرد أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي نقوم بوضعها في وعاء آخر، ثم نقوم بطحن القطع مرة ثانية ونقوم بإضافة المكسرات بأنواعها التي قمنا بإحضارها.

ثم نقوم بوضع الحليب على النار ونضع معه السكر والزبدة ونتأكد أنه يغلي بشكل جيد على النار، ونضع الخليط على البف باستري في الوعاء المصنوع من الفخار ونتأكد أنه امتزج مع بعضه البعض، ويترك لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نقوم بوضع الكريمة في وعاء آخر مع القشدة ونقوم بوضعها على الخليط/

وحتى نحصل على أطيب مزاج في طبق ام علي بالبف باستري نستطيع أن نضع كمية مناسبة من المكسرات بالأعلى ثم نقوم بوضع الطاجن في الفرن لفترة لا تقل عن ثلث ساعة فقط أو حينما نتأكد أن لونه أصبح ذهبيًا من الوجه، ونتركه بعد ذلك ويُقدم دافئًا أو باردًا لأسرتك.