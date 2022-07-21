نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي لأطفالك حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت في المقال التالي
طريقة حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت أو حلى بسكويت الشاي طبقات من الحلى التي يفضلها الكثير من الأطفال ويمكن عملها في الصيف كنوع من أنواع الحلوى السريعة مثل طريقة عمل ام علي بالبف باستري أو مثل طريقة عمل البسبوسة العادية بالقشطة ولا بد من تحضير كافة المكونات على حسب الرغبة قبل البدء في عملها، لذا سنتعرف على طريقة حلى بسكوت الشاي والقشطة في المنزل.
حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت
حلى بسكوت الشاي والكريم كرامل أو أفضل حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت له مقادير مُحددة لا بد من شرائها قبل البدء في المراحل الأساسية لعمل حلى سهل بارد في فصل الصيف ومن بين أهم المكونات ما يلي:
- نقوم بتوفير علبة من بسكويت الشاي من السوبر ماركت وكوب من الحليب السائل أو كوب ونصف على حسب الكمية.
- نقوم بتوفير كريمة الحلويات وعلبتين من القشطة.
- نقوم بتوفير ست ملاعق من الحليب البودرة.
- أيضًا نقوم بتوفير ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.
تحضير حلى بسكوت الشاي والقشطة والكاكاو
من أهم مميزات الحلى أنها لا تستغرق وقت طويل، فقط عشر دقائق ونحصل على الحلى مثل طريقة عمل الدونات المقلية في المنزل، أما عن الخطوات السريعة التي ينبغي المرور بها فهي كما يلي:
- في البداية لا بد أن نبدأ بعمل القشطة والكريمة وذلك من خلال وضعهم مع بعضهم البعض ونضيف إليهم الحليب البودرة بالتدريج، ونستمر في المزج فيما بينهم حتى نتأكد من التجانس الكامل.
- نضع بسكويت الشاي في الحليب ونقوم بوضعه في الصينية المصنوعة من الزجاج الحراري، ونحرص على أن يكون الشكل متناسق وبعد أن ننتهي من الطبقة الأولى نقوم بوضع القشطة على الخليط، ثم نقوم بغمس كمية أخرى من البسكويت ووضعها كطبقة ثانية على القشطة، ونستمر في ذلك حتى ننتهي من الكمية التي قمنا بتوفيرها.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات إلى أن نتأكد أنه قد تم تجميدها بشكل كامل.
- نقوم بوضع الكاكاو على وجه الصينية ثم نبدأ في تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم.
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