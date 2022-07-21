نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا الصاروخية لتبييض وتفتيح أسمرار وسواد الرقبة 10 درجات لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة النشا لتبييض سواد الرقبة، سواد الرقبة من العوامل المؤرقة لدى جميع النساء، فهي توجد نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو نتيجة استخدام اكسسوارات تتحسس منها الرقبة أو مشاكل في الغدة، وتوجد عدة طرق طبيعية لتفتيح اسمرار الرقبة وتوحيد لونها إلى اللون الطبيعي، وتعد النشا من أفضل أنواع الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الرقبة، وسوف نتناول في هذا المقال عن طرق لتفتيح الرقبة وتوحيد لونها.

إعداد وصفة طبيعية لتفتيح سواد الرقبة

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

ماء ورد.

نصف ليمونه.

تحضير ماسك بالنشا لتفتيح سواد الرقبة

نخلط كل من النشا بماء الورد والليمون حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نضع الخليط على الرقبة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تجف.

نفرك الماسك بواسطة اليدين، ثم تغسل الرقبة بالماء فقط.

نضع كريم مرطب على الرقبة.

هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي تزيل اسمرار الرقبة وتعمل على توحيد لونها، حيث أنها تحتوي على الليمون الذي يحتوي على فيتامين سي الذي يعزز ويفتح البشرة ويعمل على إزالة التصبغات الموجودة بها، كما أنه يساعد في التخلص من الجلد الميت المتراكم على سطح الجلد ويعيد له النضارة والنعومة والتفتيح الطبيعي.

وصفة أخرى لتبييض الرقبة بالنشا

المكونات

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة من النشا.

معلقة صغيرة من الفازلين الطبي.

معلقة صغيرة من الحليب المجفف.

ماء ورد للعجن.

تحضير وصفة رائعة لإزالة سواد الرقبة

نخلط الزبادي مع الحليب المجفف والنشا والفازلين في وعاء، ثم نضع ماء الورد تدريجياً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نضع الخليط على الرقبة ونتركه حتى يجف تماماً من الرقبة، ثم تغسل الرقبة بالماء.

نكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

سوف تلاحظين بعد القيام بهذه الوصفة لتفتيح لونها تدريجياً كما تحصلين على بشرة مشدودة لاحتوائها على النشا التي تقوم بشد الجلد وإزالة التجاعيد الموجود بها وإزالة وتجديد خلايا الجلد الميت وإعادة بناء أنسجة الجلد وتفتيح لونها، حيث أنها تعد من الوصفات الممتازة في تفتيح وتوحيد لون البشرة وإعادة النضارة والنعومة للجلد مرة أخرى وبطريقة طبيعية وأمنة تماما على البشرة.