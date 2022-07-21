بكوباية سميد احصلي على طريقة البسبوسة العادية بالقشطة

طريقة البسبوسة العادية بالقشطة أو ما هي أسهل طريقة لعمل البسبوسة العادية في المنزل ولا تستغرق وقت طويل؟ فالبسبوسة واحدة من أهم الحلويات الشهية التي يمكن عملها في المنزل بأكثر من طريقة ومن أهمها طريقة البسبوسة العادية بالقشطة بدون بيض كما يمكن عمل ام علي بالبف باستري في البيت لأسرتك، ويمكن استخدام طريقة عمل بسبوسة بالقشطة منال العالم أو حلى سهل وسريع ولذيذ بالبسكويت في المناسبات السعيدة.

طريقة البسبوسة العادية بالقشطة

من أسهل أنواع الحلويات التي يمكن عملها في المنزل هي البسبوسة التي يحبها الأطفال والكبار أيضًا وتقدم في كافة المناسبات، أما عن طريقة البسبوسة العادية بالقشطة فهي تبدأ بالحصول على المقادير الأساسية، ومن بينها ما يلي:

نقوم بتوفير علبة القشطة وكوب ونصف من السميد.

ثم نقوم بتحضير نصف كوب من السكر وكوب من اللبن.

نصف كوب من السمن وثلاث ملاعق من جوز الهند ونحرص على بشره جيدًا.

ملعقة من البيكينج باودر وكوب ونصف من المياه.

كوب ونصف آخر من السكر.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة العادية

يمكن استخدام طريقة عمل الدونات المقلية لحلوى سريعة كما يمكن تحضير البسبوسة من خلال استخدام الخطوات التالية:

نضع السميد الذي قمنا بتوفيره في وعاء ونقوم بوضع اللبن ونصف كوب من السكر.

نضيف السمن وجوز الهند والبيكينج باودر ونقوم بخلطه جيدًا مع بعضه البعض.

ثم نقوم بتسخين الفرن على أعلى درجة حرارة، ونقوم بدهن الصينية بالسمن، ثم نقوم بوضع الخليط ونحرص على توزيعه بشكل جيد.

ندخل الصينية إلى الفرن ونخرجها بعد أن تتحول إلى اللون الذهبي، وقد يكون الوقت المستغرق هو عشرين دقيقة فقط.

نضع بعدها القطر على البسبوسة ونتركها حتى تبرد تمامًا ويتم تقطيعها وتقديمها.

طريقة تحضير شربات البسبوسة

حتى نتمكن من تحضير القطر بسرعة نقوم بوضع المياه على النار، ونضيف لكل كوب من المياه كوب إلا ربع من السكر، وقطرات من الليمون، وتوضع على النار لمدة ثلاث دقائق بعد مرحلة الغليان، ويترك حتى يبرد تمامًا قبل وضعه على البسبوسة، وإذا كانت البسبوسة باردة فيمكن أن نضعه ساخن.