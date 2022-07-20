هتبقي زى اللؤلؤ.. اسرع طريقه لتبييض الأسنان وازاله الاصفرار والكلس من اول استعمال بدون طبيب

هتبقي زى اللؤلؤ.. اسرع طريقه لتبييض الأسنان وازاله الاصفرار موضوعنا اليوم واحد من أهم المواضيع على الإطلاق وهي كيفية وطريقة تبيض الأسنان من الاصفرار بدون الحاجة إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان، حيث أن هناك بعض الأشخاص التي تلجأ إلى الأطباء لعمل تبييض للأسنان ولكن عملية تبييض الأسنان ليست أفضل شيء حيث أنها تؤثر بعد ذلك بشكل سلبي على الأسنان وتجعلها أكثر هشاشة وقابليتها للاصفرار تكون أكبر مما كانت عليه قبل التبييض، لذلك اللجوء إلى الوصفات الطبيعية هو الحل الأمثل والأفضل.

وصفات تبييض الأسنان من الاصفرار في المنزل

هناك الكثير من الخلطات والوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل من أجل تبيض الأسنان من الاصفرار بدون حاجتك إلى استشارة طبيب والذهاب إليه ومن بين هذه الوصفات ما يلي:-

1. وصفة قشر الموز لتبييض الأسنان

قومي باختيار ثمرة موز ناضجة تمامًا وقومي بتقشيرها وتناولي الثمرة واستخدمي القشرة في التبييض.

احرصي على استخدام قشر ناضج ولكن لم يصل إلى درجة الاسمرار حيث إنه لا يصلح لتبييض الأسنان.

ابدئي في فتح فمك بشكل كبير وأغلقي أسنانك وابدئي في فرك أسنانك بالقشور من اليمين إلى اليسار.

احرصي عند فركك لأسنانك أن تبقي فمك مفتوحًا وافركي لمدة خمس دقائق تقريبًا واتركي القشور عليها لعدة دقائق.

ثم قومي بشطف أسنانك وتنظيفها بالطريقة المعتادة بالفرشاة والمعجون واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

2. وصفة الملح لتبييض الأسنان

يعتبر الملح هو من أقوى المكونات التي لا تعمل على تبييض الأسنان فقط وإنما يعمل على قتل ميكروبات الفم السامة.

قومي بإضافة كمية من الملح وابدئي في المضمضة وفرك أسنانك بها لمدة خمس دقائق بشكل لطيف.

اتركيها على أسنانك لدقائق بسيطة واحرصي على عدم الإفراط في استخدامها حتى لا تؤثر بشكل سلبي على أسنانك أو تؤدي إلى تآكل اللثة.

3. وصفة الفحم لتبييض الأسنان