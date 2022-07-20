أسرع طريقة لتسوية اللحم والكوارع في 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة بدون حلة ضغط

أسرع طريقة لتسوية اللحم والكوارع بالرغم من أن الكوارع من الأكلات الشعبية التي تحظى بإقبال شديد من جانب جميع أفراد الأسرة، إلى أن الكوارع واللحوم بصفة عامة تحتاج إلى وقت كبير لتصل لدرجة التسوية المطلوبة، خاصةً إذا كانت الماشية كبيرة في العمر، وتتغلب نسبة عالية من ربات البيوت على تلك المشكلة من خلال اللجوء إلى طهيها في حلة الضغط، والتي تقوم بتسوية اللحمة في وقت قياسي، لذلك يعد هذا الحل عملياً في أوقات العزومات والمناسبات، كما سنعرض لك عزيزتي من خلال تلك المقالة بعض الطرق والحيل التي تمكنك من طهي اللحوم والكوارع بسرعة، وخاصةً للمرأة العاملة أو ربة المنزل التي تعتني بأطفال صغار، اللاتي لا تجدن الوقت الكافي للطهي لساعات طويلة.

أسرع طريقة لتسوية اللحم والكوارع

المكونات

كيلو من اللحمة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

ملعقتان من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ورقتان من اللورا.

عود من القرفة.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ملعقة متوسطة من السكر.

طريقة تسوية اللحوم بسرعة

اسكبي مقدار مناسب من الماء في حلة على نار متوسطة.

قومي بتقطيع حبة البصلة إلى أجزاء صغيرة، ثم ضعيها في الماء.

ثم ضعي جميع التوابل والبهارات ماعدا الملح (لأن الملح يقوم بتأخير تسوية اللحمة)، إلى جانب ملعقة السكر في الحلة.

أضيفي حبة الطماطم المقطعة إلى أجزاء صغيرة إلى الماء.

قومي بتغطية الحلة بإحكام، وانتظري حتى يصل الماء إلى درجة الغليان.

اغسلي اللحمة بالماء جيداً، ثم قومي بتقطيعها إلى قطع متوسطة الحجم، ثم ضعيها في خليط الماء على النار.

انتظري إلى أن تستوي اللحمة قليلاً من خلال اختبارها بالشوكة، ثم قومي بإضافة الملح إليها.

قومي باختبار اللحمة من وقت لآخر، حتى تنضج تماماً (يمكنك إضافة الماء حال شعورك بنقص كمية الماء الموجودة).

وستلاحظين اختصار الوقت اللازم لتسوية اللحمة.

طريقة تسوية الكوارع بسرعة الصاروخ