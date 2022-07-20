نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي كيراتين منزلي بالنشا لتنعيم الشعر الخشن وفرده كالحرير بدون أضرار ومن أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة النشا لتنعيم و فرد الشعر، فرد الشعر وتنعيمه من الأمور التي تهم جميع النساء ويحملون بشعر ناعم وقوى مثل الحرير، حيث أنهم يقومون بشراء بعض الكريمات التي تعمل على فرده بشكل غير طبيعي مما يعمل على سقوط الشعر والإضرار به، عكس الوصفات الطبيعية التي تكون لطيفة جدآ على صحة الشعر وغير ضارة تماماً به، وسوف نعرض في هذا المقال عن طريقة عمل وصفات طبيعية بالنشا لفرد وتنعيم الشعر.

إعداد وصفة لتنعيم الشعر بالنشا

تدخل النشا في جميع الوصفات التي تعالج مشاكل الشعر، فهي تقلل من هيشان الشعر وتعمل على تنعيمه وفرده بشكل طبيعي، فهي من المكونات التي لها تأثير قوى وفعال في العناية بالشعر والبشرة.

تحضير وصفة النشا لتنعيم وفرد الشعر

المكونات

موزة مهروسة.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة عسل أبيض.

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر كالحرير بالنشا

نهرس الموز في الخلاط جيداً حتى يصبح عجينة لينة، ثم نضيف إليه النشا وزيت الزيتون والعسل الأبيض ونخفق تماماً حتى يتجانسوا.

نقسم الشعر إلى أربع خصلات ونقوم بوضع الخليط على كامل الشعر مع الحرص على فرده بالمشط أولا حتى يسهل علينا فك التشابك.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة ونغطى الرأس بالبونية المخصص للشعر.

نغسل الشعر بالماء والشامبو حتى نتخلص من بقايا الخليط من على الشعر.

يدهن الشعر بزيت الزيتون.

هذه الوصفة سوف تعمل على فرد وإطالة الشعر وتنعيمه طبيعياً دون اللجوء إلى مراكز التجميل للحصول على شعر ناعم ومفرود، حيث أنها من الوصفات الممتازة في تنعيم وقله هيشان الشعر.

وصفة لتنعيم الشعر بالنشا

المكونات

كوب من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

زيت جوز الهند.

ماء دافىء.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بالنشا والزبادي