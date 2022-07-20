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طريقة عمل البطاطس الصحية، تعتبر البطاطا هي من افضل الخضروات المفضلة لدي الكثير من الناس وخاصة الأطفال لأنها تتميز بطعمها الجميل، كما أيضا تعرف البطاطس بفوائدها المتعددة حيث أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة ومنها النشويات والحديد تحرص ربة المنزل على تقديم البطاطس بشكل صحي لأفراد اسرتها، فيمكننا إعداد البطاطس من القلي أو تحضيرها مشوية أو نحضرها في الفرن وكل منهم يعطي مذاق مختلف. طرق عمل بطاطس الصحية طريقة عمل البطاطس المشوية

المقادير حبتان من البطاطس متوسطة الحجم.

لتر ونصف من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نقطة قليلة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر. طريقة التحضير نقوم بتقشير حبتان من البطاطس متوسطة الحجم ثم نقطعها إلى أصابع رفيعة.

نأتي إناء عميق ونضع به شرائح البطاطس التي تم تقطيعها نضيف إليها مقدار مناسب من ماء ونرفع النار حتى يتم سلقها ثم نتركها علي النار علي الأقل لمدة ساعتين حتى يتم نضجها.

نقوم بتصفية شرائح البطاطس من الماء و نأتي بصينية ونرش بها بقليل من الزيت ونضع رشه من ثم الفلفل الأسود.

نسخن الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها في الفرن حتى تحمر. طريقة عمل البطاطس ودجز مشوية المقادير كيلو جرام من البطاطس متوسطة الحجم .

حبة واحدة من الفلفل الحلو.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

أربعة ملاعق صغيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقشر كيلو من البطاطس ونقطعها إلى أصابع رفيعة ثم نضعها في وعاء عميق ونرفعها على نار هادئة ثم نضيف إليه مقدار مناسب من الماء ونتركها على النار حتى أن يتم غليانها.

نرفع شرائح البطاطس من علي النار ونقوم تصفيتها ثم نضعها في صينية تيفال ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الأوريجانو ونقلبهم جيدا مع بعض مع إضافة اربعه ملاعق من الزيت النباتي ونقلبهم مع بعض مع شرائح البطاطس.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونضع الصينية بها ونتركها حتي نلاحظ وجهها اخذ اللون الذهبي. عمر شويل - جدة عايزة تعملي بطاطس زي المطاعم تعالي أقولك أزاي تعمليها مقرمشة وصحية وبطعم لذيذ - ثقفني

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